U kuću u Senti sve je izgorelo osim ikone Svete Marije

15:13

14.12.2025

Foto: MUP Srbije

U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Senti, gotovo sve je izgorelo.
Ipak, iz ruševina je spaseno nešto što se ne meri materijalnom vrednošću – ikona Svete Marije, katoličke svetiteljke i simbol vere i nade za vlasnike doma.
Tokom gašenja požara i pretrage objekta, vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorele kuće.
„U trenucima kada se bore sa vatrenom stihijom, vatrogasci ne spasavaju samo objekte.
Spasavaju uspomene, veru i ono što ljudima znači najviše.
Ovo nije samo intervencija.
Ovo je poziv.
Ovo je ljudskost.
Ovo je humanost vatrogasaca“, navode na FB.

(Pančevac)

