U kuću u Senti sve je izgorelo osim ikone Svete Marije

U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Senti, gotovo sve je izgorelo.

Ipak, iz ruševina je spaseno nešto što se ne meri materijalnom vrednošću – ikona Svete Marije, katoličke svetiteljke i simbol vere i nade za vlasnike doma.

Tokom gašenja požara i pretrage objekta, vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorele kuće.

„U trenucima kada se bore sa vatrenom stihijom, vatrogasci ne spasavaju samo objekte.

Spasavaju uspomene, veru i ono što ljudima znači najviše.

Ovo nije samo intervencija.

Ovo je poziv.

Ovo je ljudskost.

Ovo je humanost vatrogasaca“, navode na FB.

(Pančevac)