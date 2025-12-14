U kuću u Senti sve je izgorelo osim ikone Svete Marije

U požaru koji je zahvatio porodičnu kuću u Senti, gotovo sve je izgorelo.
Ipak, iz ruševina je spaseno nešto što se ne meri materijalnom vrednošću – ikona Svete Marije, katoličke svetiteljke i simbol vere i nade za vlasnike doma.
Tokom gašenja požara i pretrage objekta, vatrogasac Nenad Matijašević, zajedno sa kolegom iz Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Senti, uspeo je da pronađe i iznese ikonu iz izgorele kuće.
„U trenucima kada se bore sa vatrenom stihijom, vatrogasci ne spasavaju samo objekte.
Spasavaju uspomene, veru i ono što ljudima znači najviše.
Ovo nije samo intervencija.
Ovo je poziv.
Ovo je ljudskost.
Ovo je humanost vatrogasaca“, navode na FB.
(Pančevac)