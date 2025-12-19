Pančevo u slikama

JKP Zelenilo: Ukrašavanje Gradskog parka i Narodne bašte

15:06

19.12.2025

Podeli vest:

JKP Zelenilo Pančevo

Postavljanjem prvih novogodišnjih dekoracija u Gradskom parku, na Trgu kralja Petra I u Pančevu, počelo je ukrašavanje grada za predstojeće novogodišnje i božićne praznike, saopštilo je JKP Zelenilo Pančevo.
Radnici JKP „Zelenilo“ su, i ove godine, zaduženi za ukrašavanje Pančeva u prazničnom duhu. U planu je da JKP „Zelenilo“ , pored ukrašavanja parka na Trgu kralja Petra I, u narednim danima, okiti i ukrasi i park Narodnu baštu.

Zamišljeno je da u okruženju Eko paviljona, kao i u samom objektu, bude skoncentrisan najveći broj maštovitih, novogodišnjih elemenata.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.