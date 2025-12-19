JABUKA: Četvrta “Štukijada” na Tamišu u nedelju
Četvrta takmičarska manifestacija pod nazivom “Štukijada” biće održana u nedelju, 21. decembra, u organizaciji Udruženja građana “Tamiš u Jabuci” i lokalne Mesne zajednice.
Početak takmičenja je od 8 sati na plaži Skela, a završetak u 11 sati na istom mestu gde će biti i proglašenje pobednika.
Učesnici su dužni da prema pravilniku o takmičenju imaju važeće godišnje dozvole za ribolov ili za dan takmičenja izdatu dnevnu dozvolu, a sva ulovljena riba se ne zadržava posle merenja već se živa vraća u vodu, dok se uginuli primerci se ne boduju i ne računaju u zbir i plasman takmičara.
U zbir i plasman takmičenja računaju se samo odrasli primerci ribe, koji su veći od minimalne dozvoljene mere.
Svaki takmičar lovi za sebe i to živim i veštačkim mamcima i dužan je da sebi obezbedi čamac, a ukoliko nije u stanju može se na vreme obratiti organizatoru.
Kotizacija po takmičaru iznosi 1.000 dinara.
Za prijave i dodatne informacije o pravilniku takmičenja svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona 013/26-24-046 ili 069/10-22-788.
(Pančevac/J. Filipović)