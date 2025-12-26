Na korak do rekonstrukcije Pančevca

JP „Putevi Srbije“ načinili su novi važan korak ka dugo očekivanoj rekonstrukciji Pančevačkog mosta, raspisivanjem tendera za izradu Plana detaljne regulacije (PDR). Reč je o dokumentu koji predstavlja temelj za modernizaciju drumsko-železničkog mosta preko Dunava, jednog od najznačajnijih saobraćajnih pravaca u Beogradu i Srbiji.

Kako je navedeno u programskom zadatku, realizacija projekta ima za cilj poboljšanje bezbednosti saobraćaja, smanjenje vremena putovanja i unapređenje kvaliteta života stanovnika ovog dela grada. Pančevački most svakodnevno koristi veliki broj vozača i putnika, zbog čega je njegova rekonstrukcija od izuzetnog značaja za celokupni saobraćajni sistem prestonice.

Pristupne rampe ključne za neometan saobraćaj

Planirana rekonstrukcija obuhvata i izgradnju pristupnih rampi u zoni denivelisanog ukrštaja sa ulicama Dunavska i Vuka Vrčevića, na teritoriji gradske opštine Palilula. Ove rampe imaju ključnu ulogu jer će omogućiti neometano odvijanje saobraćaja tokom celog perioda izvođenja radova na mostu.

Privremena rampa u ulici Vuka Vrčevića biće namenjena saobraćaju u smeru Beograd-Pančevo, dok će rampa u zoni Viline vode preuzeti saobraćaj iz pravca Pančeva ka Beogradu, čime će se obezbediti kontinuitet kretanja vozila bez većih zastoja.

Usklađivanje sa postojećim i budućim planovima

Posebna pažnja biće posvećena uklapanju novih rešenja sa postojećim urbanističkim i saobraćajnim planovima u gravitacionoj zoni Pančevačkog mosta. Fokus će biti i na usklađivanju planskih rešenja za drumski i šinski saobraćaj, kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost mosta i njegovih prilaznih saobraćajnica.

Pristupni putevi biće projektovani tako da se kasnije lako integrišu u trajna rešenja i buduću primarnu saobraćajnu mrežu ovog područja, uz poštovanje svih bezbednosnih i tehničkih standarda.

Vrednost tendera za izradu Plana detaljne regulacije iznosi 14 miliona dinara. Ovaj korak predstavlja nastavak intenzivnih priprema koje JP „Putevi Srbije“ sprovodi kako bi se stvorili svi preduslovi za početak radova.

Radovi nakon završetka projektne dokumentacije

Podsetimo, krajem prošle godine zaključen je ugovor za izradu projekta za građevinsku dozvolu, koji podrazumeva rušenje i izgradnju novih prilaznih konstrukcija na desnoj obali Dunava. Prema ranijim najavama iz ovog javnog preduzeća, početak radova se očekuje u periodu od 18 meseci do dve godine, nakon završetka projektovanja, pribavljanja dozvola i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U oktobru je dodatno raspisana i javna nabavka za reviziju idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu, koja obuhvata nove stalne prilazne konstrukcije dužine više od 1,1 kilometar, kao i privremene rampe duge oko 546 metara.

Dugoročna korist za Beograd i region

Cilj revizije i kompletne pripreme projektne dokumentacije jeste obezbeđivanje najviših bezbednosnih, tehničkih i zakonskih standarda. Rekonstrukcija Pančevačkog mosta predstavlja dugoročnu investiciju u bezbedniji, brži i efikasniji saobraćaj, sa pozitivnim efektima ne samo za Beograd, već i za širi regionalni saobraćajni sistem.

