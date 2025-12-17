Starčevo: Uživali na koncertu učenika MŠ „Jovan Bandur“

U Domu kulture 29. novembar u Starčevu održan je koncert učenika izdvojenih odeljenja Muzičke škole „Jovan Bandur“ iz ovog mesta i Omoljice.

Mlada muzička publika, roditelji i ljubitelji muzike imali su priliku da uživaju u raznovrsnom programu, koji je obuhvatao kako klasična, tako i savremena muzička dela. Profesorka violine Ester Krstić, koja je zajedno sa kolegama pripremala učenike za nastup, istakla je značaj ovakvih koncerata.

Izdvojena odeljenja nižih razreda muzičke škole pružaju mladim učenicima priliku da razvijaju svoje muzičke talente već od prvih školskih dana. Učenici kroz redovne časove i nastupe stiču osnovna znanja i veštine na instrumentima, uz istovremeni razvoj ritma, sluha i muzičke interpretacije. Krstić ističe da već planiraju programe za 2026. godinu.

Koncert je održan u prijatnoj i prijateljskoj atmosferi, a publika je nagradila nastupe dugim aplauzom. Ovo je još jedan dokaz posvećenosti Muzičke škole „Jovan Bandur“ u razvijanju talenata i promociji muzike u lokalnim zajednicama.

(RTV Pančevo)