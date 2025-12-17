OJT Pančevo: Voda ispravna, izazivanje panike biće sankcionisano

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu oglasilo se povodom formiranja predmeta, a u vezi prijava građana na okolnosti eventualne neispravnosti vode za piće, dana 09.12.2025. godine u gradu Pančevu, kada se osetio pojačani miris u vodi.

„Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je po hitnom postupku izvršilo sve neophodne provere, te je nakon dostavljanja Zapisnika o inspekcijskom nadzoru Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Sektora za sanitarni nadzor, Odseka u Pančevu od 16.12.2025.g., Izveštaja JKP „Vodovod i kanalizacija“ od 11.12.2025.g., Mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti vode „Zavoda za javno zdravlje“ Pančevo od 15.12.2025.g., vode koja je uzorkovana sa šest lokacija i to vrtića „Bambi“ u Ul. Kralja Milana Obrenovića bb, Opšte bolnice Pančevo, Ul. Miloša Trebinjca br. 11, Zdravstvene ambulante „Vojlovica“, Ul. Spoljnostarčevačka br. 129, Filter stanica Beograd, Ul. Pančevački put br. 231, OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ Ul. Petefijeva br.33/35 i kafana „Đeram“ Starčevo, Ul. Pančevački put br. 112 i nakon obavljenog razgovora dana 17.12.2025. godine, u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva sa načelnikom Odeljenja za javno zdravlje, Pokrajinskog sekratarijata za zdravstvo Novi Sad, savetnikom za vode u Sektoru za vode Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Novi Sad, i šefom Odseka grada Pančeva ispred sanitarne inspekcije, utvrdilo da iz dostavljenih izveštaja i mišljenja na osnovu analize vode prema Smernicama za kvalitet pijaće vode od 2022. godine, broj 305/307 Svetske zdrvstvene organizacije, prisustvo slobodno živećih nematoda u uzorkovanoj vodi za piće, NE PREDSTAVLjA DIREKTAN ZDRAVSTVENI RIZIK, NITI RIZIK PO ZDRAVLjE LjUDI, te utvrđena brojnost bakterija u uzorku nije štetna po ljudsko zdravlje, što je decidirano navedeno u izveštajima na osnovu izvršenih analiza.

Imajući u vidu dostavljene i potpisane zapisnike, izveštaje i mišljenja od strane renomiranih Ustanova, te pojašnjenja istih od strane stručnih lica, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je utvrdilo da u proizvodnji i distribuiranju vode odgovornih lica JKP „ Vodovod i kanalizacija“ Pančevo nisu ostvareni elementi bića bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Takođe se obaveštava javnost da će svako iznošenje ili dalje pronošenje lažnih vesti vezano za ispravnost vode u Pančevu, biti kvalifikovano i procesuirano kao krivično delo Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika Republike Srbije„, saopštila je vršilac funkcije Glavnog javnog tužioca Slavica Crveni.

(Pančevac)