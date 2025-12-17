Decu iz Omoljice i ove godine obradovao Deda Mraz

Mesna zajednica Omoljica, Dom kulture i Javno komunalno preduzeće iz ovog mesta pripremili su i ove godine novogodišnje paketiće za decu uzrasta od 2 do 9 godina. Paketići su uz Deda Mraza i omiljene crtane likove podeljeni najmlađim Omoljčanima na platou isped Doma kuluture, prenosi RTV Pančevo.

Veselo je bilo i ovog decembra u Omoljici, gde su deci uzrasta od 2 do 9 godina podeljeni novogodišnji paketići. Deca su se družila sa Deda Mrazom i omiljenim likovima iz crtanih filmova. I ove, kao i svake godine deca su imala različite želje šta bi voleli da im Deda Mraz donese.

Već 11 godina Mesna zajednica Omoljica u saradnji sa Domom kulture iz Omoljice i Javno komunalnim preduzećem Omoljica obezbeđuje novogodišnje paketiće za najmlađe. Svake godineuz Deda Mraza su tu i omiljeni dečji likovi i prigodina program.

Organizatori veruju da će ova tradicinalna manifestacija nastaviti da živi i usrećuje decu još dugi niz godina.

(RTV Pančevo)