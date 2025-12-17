Pančevo Selo

Decu iz Omoljice i ove godine obradovao Deda Mraz

17:00

17.12.2025

Foto: Printscreen/RTV Pančevo

Mesna zajednica Omoljica, Dom kulture i Javno komunalno preduzeće iz ovog mesta pripremili su i ove godine novogodišnje paketiće za decu uzrasta od 2 do 9 godina. Paketići su uz Deda Mraza i omiljene crtane likove podeljeni najmlađim Omoljčanima na platou isped Doma kuluture, prenosi RTV Pančevo.

Veselo je bilo  i ovog  decembra u Omoljici, gde su deci uzrasta od  2 do 9 godina podeljeni novogodišnji paketići. Deca su se družila sa Deda Mrazom i omiljenim likovima iz crtanih filmova. I ove, kao i svake godine deca su imala  različite želje šta  bi voleli da im Deda Mraz donese.

Već 11 godina  Mesna zajednica Omoljica u saradnji sa  Domom kulture iz Omoljice i Javno komunalnim preduzećem Omoljica  obezbeđuje   novogodišnje paketiće za najmlađe. Svake godineuz Deda Mraza  su tu i omiljeni dečji likovi i prigodina program.

Organizatori veruju da  će ova tradicinalna manifestacija   nastaviti da živi i usrećuje decu još dugi niz godina.

(RTV Pančevo)

