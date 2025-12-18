Bela Crkva: Večeras predstavljanje prvog izdanja Narodne biblioteke

Novo izdanje Narodne biblioteke u Beloj Crkvi – „Vodič kroz kulturno nasleđe opštine Bela Crkva“ biće predstavljeno publici u četvrtak 18. decembra sa početkom u 19 časova u čitaonici biblioteke.

Knjiga predstavlja kapitalno delo izdavaštva u Beloj Crkvi, koje je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. O knjizi će govoriti autori Igor Vokoun i Tamara Gojković.