Bela Crkva: Večeras predstavljanje prvog izdanja Narodne biblioteke

09:31

18.12.2025

Novo izdanje Narodne biblioteke u Beloj Crkvi – „Vodič kroz kulturno nasleđe opštine Bela Crkva“ biće predstavljeno publici u četvrtak 18. decembra sa početkom u 19 časova u čitaonici biblioteke.
Knjiga predstavlja kapitalno delo izdavaštva u Beloj Crkvi, koje je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. O knjizi će govoriti autori Igor Vokoun i Tamara Gojković.

