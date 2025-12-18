Aleksa Rakonjac apsolutni pobednik

„Velika nagrada Beograda”, drugo takmičenje u okviru jubilarnog, 50. Internacionalnog prvenstva Beograda protekla je u znaku srpskih strelaca. Od moguće četiri, osvojili su tri zlatne medalje. Uz tri najsjajnija, izborili su i dva srebrna i tri bronzana odličja.

Anđelija Stevanović (SD „Dragan Jevtić Škepo”) trijumfovala je u gađanju iz puške za žene i strelište u SC „Gemaks” napustila je kao jedina učesnica s duplom krunom.

Još jednom je briljirao naš sugrađanin, član Streljačke družine „Pančevo 1813” Aleksa Rakonjac. On je bio najbolji u disciplini vazdušna puška u seniorskoj muškoj konkurenciji, a kod „pištoljaša” ulogu favorita opravdao je Damir Mikec iz „Policajca” i ubedljivim trijumfom došao je do zlata.

Evropski juniorski šampion Aleksa Rakonjac je većim delom finalnog meča bio na čelu i uspešno je odolevao napadima rivala. Na kraju je trijumfovao sa 252,8 krugova. Drugi je bio Bogdan Jovanović (SD „Čika Mata”), a bronzom se okitio hrvatski strelac Josip Sikavica.

Prvog dana ovog prestižnog nadmetanja, u subotu, 13. decembra, na „Trofeju Beograda” jedinu medalju u muškim takmičenjima Srbiji doneo je Aleksa Rakonjac. On je osvojio najsjajnije odličje u gađanju iz puške u nadmetanju juniora, a bio je najuspešniji strelac iz Srbije i u seniorskoj konkurenciji u ovoj disciplini, zauzevši četvrtu poziciju.

Iako ovoga puta nisu stigli do trofeja, izvanredni su bili i drugi članovi Streljačke družine „Pančevo 1813”. Iva Rakonjac je zauzela jedanaesto mesto u nadmetanju seniorki u gađanju iz vazdušne puške sa 625,9 pogođenih krugova. Gabriel Dautović je bio deveti senior u disciplini vazdušni pištolj sa 570 krugova i stao je na korak do finala, a zapaženi su bili i Jovan Kondić, Marko i Velimir Ninković i Andrej Jeftinić.

Sada više nema nikakve dileme – godina kojoj brojimo poslednje dane i definitivno je protekla u znaku Streljačke družine „Pančevo 1813”.

(Pančevac/A.Ž)