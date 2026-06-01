Goleada za oproštaj od Srpske lige: Kikinda posle 7 golova i preokreta srušila Mladost u Omoljici

Fudbaleri OFK Kikinde pobedili su Mladost u Omoljici rezultatom 4:3 u okviru 29. kola Srpske lige Vojvodina. Iako meč nije imao rezultatski značaj, jer su oba tima već ispala u niži rang, publika je uživala u otvorenoj igri, uzbuđenjima i čak sedam pogodaka.

Gosti su poveli u 12. minutu preko Vujovića, ali je Mladost brzo uzvratila. Prvo je Radisavljević izjednačio u 17. minutu, da bi Danilo Novićević sa bele tačke u 28. minutu doneo preokret domaćinu. Usledio je ekspresan odgovor Kikinde. Lekaj u 31. i Trifunović u 34. minutu donose novu prednost gostima (2:3). Ipak, pred sam odlazak na odmor, svojim drugim golom na meču, Danilo Novićević postavlja 3:3.

U drugom poluvremenu ritam je opao, a pitanje pobednika rešio je rezervista Pašić u 75. minutu, postavivši konačnih 4:3 za Kikindu.

FK Mladost (Omoljica) – OFK Kikinda 3:4 (3:3)

Strelci: 0:1 Vujović (12′), 1:1 Radisavljević (17′), 2:1 D. Novićević (28′ p), 2:2 Lekaj (31′), 2:3 Trifunović (34′), 3:3 D. Novićević (44′), 3:4 Pašić (75′).

Mladost: Maksimović (Lukić), Đurić (Đokić), Rakić, Samurović, Krstić, Radisavljević, Di. Novićević (Petrović), Da. Novićević, Cetić, Obradović, Jurišić. Trener: P. Divić.

OFK Kikinda: Adamović, Zečević, Čutović (Pašić), Kecman (Stepančev), Molnar, Trifunović (Čudan), Lekaj, Beloš, Milisavljević, Ćirović, Vujović. Trener: M. Ćulum.

