Plandište: Skupština jednoglasno usvojila budžet za 2026. godinu

PLANDIŠTE – Odbornici Skupštine opštine Plandište, na svom 12. redovnom zasedanju, razmatrali su i odlučivali o 29 tačka koje su se našle na dnevnom redu. Predsednik SO Plandište Dušan Ćurčić otvorio je sednicu na kojoj je prisustvovalo 14 odbornika.

Na dnevnom redu skupštinske sednice našle su se ključne odluke koje se odnose na unapređenje i razvoj Opštine Plandište, na unapređenje socijalnog standarda građana, na razvoj ekonomskog i turističkog potencijala. Odbornici su tokom sednice razmatrali i usvojili Odluku o budžetu opštine Plandište za 2026. godinu.

„Budžet opštine Plandište za 2026. godinu kreiran je na osnovu realnih prihoda, uvažavajući i sledeći odgovornu politiku u planiranju kako prihoda, tako i rashoda. Ulaganja u infrastrukturu, u obrazovanje, ulaganje u našu decu, predstavlja zalog za budućnost, sigurnu investiciju u bolje sutra, jer će na njima da se oslanja budućnost Opštine Plandište. Budžet opštine Plandište za narednu godinu predstavlja temelj za dalji razvoj, ako tome dodamo i namenske transfere od drugih nivoa vlasti nakon zaključenih ugovora i odobranih projekata, jasno se postavljaju visoki ciljevi u narednoj kalendarskoj godini. Svakako da i naredne godine planiramo da konkurišemo za projekte u oblasti saobraćajne i komunalne infrastrukture, poljoprivrede, građevinarstva, turizma, u svim onim oblastima koje unapređuju status i život građana naše opštine. Odgovornom i smernom politikom napretka, nastavljamo borbu za sve naše sugrađane, borbu za bolje sutra, za uspešniju budućnost svih naših sugrađana“, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

Odbornici su usvojili i Odluku o organizaciji opštinske uprave, kao i Odluku o izmeni i dopuni Statuta centra za socijalni rad Plandište. Tokom sednice odbornici su usvojili i Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Polet“ Plandište sa Programom o korišćenju sredstava za 2026. godinu i Predlog Programa održavanja javnih površina za 2026. godinu i utvrđivanje Rešenja o davanju saglasnosti na Program.

U nastavku sednice razmatran je i usvojen Program rada i Finansijskog plana Istorijskog arhiva Bela Crkva za 2026. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan, usvojen je i Plan i program rada i Finansijski plan Kulturno obrazovnog centra „Vuk Karadžić“ Plandište za 2026. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan, Program rada i Finansijskog plana Narodne biblioteke Plandište za 2026. godinu i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program rada i Finansijski plan, Plan i program rada i Finansijskog plana Doma zdravlja „1. Oktobar“ Plandište za 2026. godinu i utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Plan i program rada i Finansijki plan, razmatrana je i usvojena Osnova programskih aktivnosti sa Kalendarom aktivnosti Finansijskog plana Crvenog krsta Plandište za 2026. godinu i utvrđivan je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Osnove programskih aktivnosti sa Kalendarom aktivnosti i Finanasijki plan kao i Finansijski plan Osnovne škole „Dositej Obradović“ Plandište za 2026. godinu i utvriđvan je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan.

Na ovoj sednici razmatran je i usvojen i Finansijski plan Osnovne škole „Jovan Sterija Popović“ Velika Greda za 2026. godinu i utvrđivanj e predlog Rešenja o davanju saglasnosti Finansijski plan, zatim Finansijski plan Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Hajdučica za 2026. godinu i utvrđivan je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan kao i Finansijsk plan Predškolske ustanove „Srećno detinjstvo“ Plandište za 2026. godinu i usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finanasijski plan. Nakon toga na dnevnom redu našli su se i Finansijski planovi Mesnih zajednica, Banatski Sokolac, MZ Barice, MZ Velika Greda, MZ Veliki Gaj, MZ Dužine, MZ Jermenovci, MZ Kupinik, MZ Margita, MZ Markovićevo, MZ Miletićevo, MZ Plandište, MZ Stari Lec i MZ Hajdučica za 2026. godinu i u Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada i usklađen Finansijki plan.

Sve odluke na završnoj sednici SO Plandište usvojene su jednoglasno. Ono što je sigurno je da je skupštinska većina, okupljena oko vladajuće koalicije, bila ujedinjena oko usvajanja Odluke o budžetu opštine Plandište za 2026. godinu, čime je nastavljena dobra politika razvoja i unapređenja Opštine Plandište. Po završetku sednice prisutnima se obratio i predsednik SO Plandište, Dušan Ćurčić i tom prilikom zahvalio se svim odbornicima na predanom radu, na jedinstvu i nepokolebljivom stavu kojim je jasno određen plan razvoja Opštine Plandište. Takođe, Ćurčić je istakao da svi zajedno moraju da opravdaju poverenje građana koje im je dato, da se svojim zalaganjem i trudom kao najviša institucija bore za bolju i uspešniju Opštinu Plandište, za sve njene građane. Ćurčić je prisutnima poželeo sve najlepše u novoj godini i da predstojeće praznike provedu u miru i ljubavi sa svojim najbližima.

(Vojvodinauživo)