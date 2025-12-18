Pančevo: Javni poziv za sufinansiranje sportskih projekata

Grad Pančevo objavio je danas Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu za 2026. godinu.

Gradonačelnik grada Pančeva pozvao je sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta.

Kako je navedeno u javnom pozivu, pravo na ovo sufinansiranje imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima.

Uslov je da organizacija, između ostalog, ima sedište na teritoriji grada Pančeva, da postoji i radi najmanje godinu dana, da nije u postupku likvidacije i da ima iskustvo u realizaciji programa i projekata za koji podnosi prijavu.

Sve detalje javnog poziva i šta je sve potreno od dokumentacije za prijavu, možete pročitati OVDE.