Na VMA zabranjene posete pacijentima

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga.

U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije.

„Еpidеmiоlоšкi pокаzаtеlji uкаzuјu dа sе rеgistruје širока gеоgrаfsка rаširеnоst, srеdnji intеnzitеt кliničке акtivnоsti gripа, dок је trеnd incidеnciје rаstući“, navedeno je iz „Batuta“.

(Pančevac)