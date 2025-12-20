Ne bacati smeće okolo: Akcija „Sakupi i uštedi-vredi“ u Pančevu

Grad Pančevo, JKP Higijena i kompanija „Eko star“ u saradnji sa osnovnim i srednjim školama već jedanaestu godinu sprovode akciju „Sakupi i uštedi-vredi“. Reč je o sakupljanju i razvrstavanju ambalažnog otpada i seriji predavanja čiji je cilj podizanje svesti o značaju reciklaže i očuvanja životne sredine, objavila je RTV.

Dobre navike stiču se još u detinjstvu i zbog toga zaposleni u Javno komunalnom preduzeću Higijena uz pomoć Grada Pančeva i kompanije Eko star osnovcima i srednjoškolcima već godinama organizuju predavanja o značaju očuvanja životne sredine. Važno je pravilno sakupljati i razvrstavati otpad, te su školama podeljene i odgovarajuće kante za tu namenu.

„Ove godine izvršili smo već oko 19 predavanja u osnovnim i srednjim školama, gde se deci objašnjava na koji način u koje kontejnere idu određene stvari. Gde ide papir, gde karton, metal, limenke, plastična ambalaža, a gde komunalni otpad“, saopštio je Nikola Uskoković, rukovodilac upravljanja otpadom za reciklažu i deponijama u JKP Higijena Pančevo.

„Govorili su nam šta trebamo da radimo da bi se smanjilo zagađenje okoline. Da ne trebamo da bacamo smeće okolo i da je najbolje da se donosi ovde u kante za razvrstavanje otrpada. Donosimo najviše flaše, limenke, papire…“, kazala je Valentina Petrović (6. razred).

„Prošle godine škola je osvojila drugo mesto, a pretprošle prvo mesto u reciklaži. Svaki dan ubacim plastičnu flašu, ponekad donesem i od kuće…“, rekao je Dragan Petrović (6. razred).

Organizovano je i nadmetanje između škola koja će da sakupi više ambalažnog otpada.

„Sav prikupljen otpad od 1. septembra do 31. maja na kraju ulazi u obračun pa se deli sa brojem đaka koliko škola ima i dolazi se do rang liste. Prva nagrada je 200.000 dinara za školu koja prikupi najviše otpada po učeniku, druga nagrada je 100.000, a treća 50.000. Za sve učesnike organizuje se podela lopti i slatkih paketa“, izjavio je Uskoković.

Novac od nagrada uplaćuje se na račun škole, a za koju namenu će biti iskorišćen odlučuju učenički parlamenti i nastavničko veće. Prošle godine u pančevačkim školama sakupljeno je oko 5 tona recikažnog otpada, a ove godine cilj je da se poveća na 7 tona i samim tim da se smanji količina otpada na deponijama.

Akcija „Sakupi i uštedi-vredi“ organizuje se već 11. godinu sa željom da reciklaža i briga o planeti postanu uobičajeni deo naše svakodnevice.

(RTV)