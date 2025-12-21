Vesti Društvo

Evo kakvo nas vreme očekuje za Novu godinu

16:00

21.12.2025

Foto: Pexels

Sledeće sedmice umereno do pretežno oblačno. U utorak krajem dana na jugozapadu, a u sredu i u četvrtak i u ostalim predelima kiša, na višim planinama sa snegom. 

Maksimalna temperatura biće od ponedeljka do petka od 5 do 10 stepeni.

Sledećeg vikenda očekuje se zahlađenje, zbog priliva hladnije vazdušne mase se severoistoka, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima, ali bez značajnijih padavina.

Dakle, dah zime, uz zahlađenje i pojavu snega treba za sada očekivati od 26. decembra, da bi se potom nastavilo uglavnom suvo vreme.

Za Novu godinu očekuje se vreme u skladu sa kalendarom, a biće prohladno.

Prema trenutnim prognozama biće uglavnom suvo, ponegde i sa maglom.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 2 do 6 stepeni, što su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Noći i ujutro očekuje se mraz i minimalna temperatura od -5 do 0 steopeni.

Dakle, iako će za Novu godinu doći do zahlađenja, za sada nema na vidiku da se očekuje ono pravo zimsko zahađenje sa obilnim snegom.

(Telegraf.rs)

Tagovi

Nova godina vreme

