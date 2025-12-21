U akciji pošumljavanja u Jabuci danas je u parku posađeno više od 60 stabala drveća. Stabla je dalo JP “Vojvodina šume” Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo, a u akciji su učestovali Ivan Tešić, direktor JP “Vojvodina šume” Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo, kao i gradski većnici, direktori javno komunalnih preduzeća i mnogi gradski funkcioneri, prenosi RTV Pančevo.

Ekologija i očuvanje životne sredine još jedan je od prioriteta koji je grad Pančevo stavio pri vrhu liste ciljeva kojima će težiti i u godinama pred nama. Tim povodom ponovo se krenulo sa akcijom pošumljavanja kako bi bilo što više zelenila, kiseonika i mesta gde će moći da se igraju mališani, ali i da borave njihove mame, tate, bake i deke. Park u Jabuci bogatiji je za 60 stabala. Sadnice je dalo Javno preduzeće “Vojvodina šume” Šumsko gazdinstvo”Banat” Pančevo.

Meštani su pohvalili ovu akciju i rekli kako sa predstavnicima Mesne zaajednice Jabuka imaju izuzetnu saradnju i da im maksimalno izlaze u susret.

Prilikom sadnje drveća prisutan je bio i učestvovao u akciji direktor “Vojvodina šume” Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo Ivan Tešić. Osim njega u drveće su sadili i gradski većnici, direktori javno komunalnih preduzeća, kao i mnogi gradski funkcioneri. Koliko ozbiljno se shvata očuvanje životne sredine sadnja drveća i potvrđuje i podatak da je u Jabuci već posađeno više od 500 stabala.

