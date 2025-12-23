Putevi Srbije: Spremno dočekujemo praznike, pojačan rad na naplatnim stanicama

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ spremno dočekuje predstojeće praznike, kada se očekuje intenzivniji saobraćaj, zbog čega je pojačan rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata a svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze, saopštilo je danas ovo preduzeće.

Iz „Puteva Srbije“ vozačima preporučuju da zbog bržeg prolaska vozila kroz naplatne stanice koriste elektronsku naplatu putarine (ENP) koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja kroz četiri zemlje, i to Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku,

Vozačima se savetuje da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme, da zbog smanjene vidljivosti drže propisno odstojanje, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoj i živote drugih.

Pre kretanja na put sve informacije o stanju na državnim putevima Srbije u realnom vremenu, mogu se naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ na linku OVDE.

(Tanjug)