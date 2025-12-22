Vršac: Novogodišnji karavan ponovo obilazi sva naseljena mesta

VRŠAC – Grad Vršac i ove godine organizuje tradicionalni Novogodišnji karavan koji će, u periodu od 22. do 25. decembra 2025. godine, obići sva seoska naselja i doneti prazničnu radost najmlađima.

U danima pred novogodišnje praznike, Novogodišnji karavan posetiće sva naseljena mesta na teritoriji Grada Vršca. Tom prilikom, deca će dobiti novogodišnje paketiće, a u pojedinim selima biće organizovane i novogodišnje predstave, kao poseban praznični program namenjen najmlađima.

Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najlepših načina da se praznični duh, pažnja i osmesi podele sa decom u svim delovima grada, bez obzira na udaljenost ili veličinu naselja. Novogodišnji karavan simbol je brige Grada Vršca za najmlađe i nastojanja da sva deca osete radost predstojećih praznika.

Raspored obilaska Novogodišnjeg karavana:

Ponedeljak, 22. decembar 2025.

• 09:30 – Mesić

• 10:00 – Sočica

• 10:30 – Jablanka

• 10:30 – Novogodišnja predstava, Kuštilj

• 11:00 – Kuštilj

• 12:00 – Vojvodinci

• 13:00 – Straža

• 13:30 – Novogodišnja predstava, Pavliš

• 14:00 – Pavliš

Utorak, 23. decembar 2025.

• 09:30 – Malo Središte

• 09:30 – Novogodišnja predstava, Veliko Središte

• 10:00 – Veliko Središte

• 11:00 – Markovac

• 11:00 – Novogodišnja predstava, Gudurica

• 11:30 – Gudurica

• 13:00 – Vatin

• 13:30 – Mali Žam

Sreda, 24. decembar 2025.

• 10:00 – Novogodišnja predstava, Šušara

• 11:00 – Orešac

• 11:30 – Parta

• 12:00 – Zagajica

• 12:30 – Potporanj

• 13:30 – Ritiševo

• 14:00 – Vlajkovac

Četvrtak, 25. decembar 2025.

• 10:30 – Novogodišnja predstava, Uljma

• 11:00 – Uljma

• 12:00 – Novogodišnja predstava, Izbište

• 12:30 – Izbište

Grad Vršac poziva roditelje i decu da dočekaju Novogodišnji karavan i zajedno uživaju u prazničnoj atmosferi koja će i ove godine obeležiti kraj decembra.

