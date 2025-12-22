Vršac: Novogodišnji karavan ponovo obilazi sva naseljena mesta
VRŠAC – Grad Vršac i ove godine organizuje tradicionalni Novogodišnji karavan koji će, u periodu od 22. do 25. decembra 2025. godine, obići sva seoska naselja i doneti prazničnu radost najmlađima.
U danima pred novogodišnje praznike, Novogodišnji karavan posetiće sva naseljena mesta na teritoriji Grada Vršca. Tom prilikom, deca će dobiti novogodišnje paketiće, a u pojedinim selima biće organizovane i novogodišnje predstave, kao poseban praznični program namenjen najmlađima.
Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najlepših načina da se praznični duh, pažnja i osmesi podele sa decom u svim delovima grada, bez obzira na udaljenost ili veličinu naselja. Novogodišnji karavan simbol je brige Grada Vršca za najmlađe i nastojanja da sva deca osete radost predstojećih praznika.
Raspored obilaska Novogodišnjeg karavana:
Ponedeljak, 22. decembar 2025.
• 09:30 – Mesić
• 10:00 – Sočica
• 10:30 – Jablanka
• 10:30 – Novogodišnja predstava, Kuštilj
• 11:00 – Kuštilj
• 12:00 – Vojvodinci
• 13:00 – Straža
• 13:30 – Novogodišnja predstava, Pavliš
• 14:00 – Pavliš
Utorak, 23. decembar 2025.
• 09:30 – Malo Središte
• 09:30 – Novogodišnja predstava, Veliko Središte
• 10:00 – Veliko Središte
• 11:00 – Markovac
• 11:00 – Novogodišnja predstava, Gudurica
• 11:30 – Gudurica
• 13:00 – Vatin
• 13:30 – Mali Žam
Sreda, 24. decembar 2025.
• 10:00 – Novogodišnja predstava, Šušara
• 11:00 – Orešac
• 11:30 – Parta
• 12:00 – Zagajica
• 12:30 – Potporanj
• 13:30 – Ritiševo
• 14:00 – Vlajkovac
Četvrtak, 25. decembar 2025.
• 10:30 – Novogodišnja predstava, Uljma
• 11:00 – Uljma
• 12:00 – Novogodišnja predstava, Izbište
• 12:30 – Izbište
Grad Vršac poziva roditelje i decu da dočekaju Novogodišnji karavan i zajedno uživaju u prazničnoj atmosferi koja će i ove godine obeležiti kraj decembra.
(Grad Vršac)