Čarolija: Uskoro podela paketića

Pančevačka novogodišnja čarolija i podela paketića koje mališanima daruje Grad Pančevo biće održana 29. decembra na platou ispred zgrade Gradske uprave

17:56

22.12.2025

Gradska uprava

Na Trgu kralja Petra I 2-4, 29. decembra, od 12 do 18 sati, deci će biti podeljeni novogodišnji paketići – poklon Grada Pančeva. Dovoljno je poneti vaučere koji su mogli da se preuzmu do prošle nedelje i uzeti darove.

Kancelarija za mlade grada Pančeva će i ove godine organizovati dečje radionice za najmlađe sugrađane na kojima će pisati želje Deda Mrazu, praviti ukrase i njima ukrašavati jelke. Deca će imati priliku da se druže sa Deda Mrazom i likovima iz omiljenih crtanih filmova. Preuzimanje novogodišnjih paketića za decu do 10 godina će se nastaviti u utorak, 30. decembra od 8 do 15 sati, kao i u sredu, 31. decembra, od 8 do 12 sati, u Uslužnom centru Gradske uprave – ulaz iz Ulice generala Petra Aračića.

