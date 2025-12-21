STARČEVO: Uz bogat program podeljeni novogodišnji paketići

Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.

Na svečano ukrašenom Trgu neolita u Starčevu danas je održana tradicionalna podela novogodišnjih paketića najmlađim sugrađanima, uz bogat prateći program i Novogodišnji bazar.

Posetioci su tokom celog dana mogli da uživaju u prazničnoj atmosferi, raznovrsnim sadržajima za decu i odrasle, kao i u toplim krofnama, čaju i kuvanom vinu koji se besplatno delilo.

Organizatori su se potrudili da Trg neolita zasija u prazničnom duhu, kako bi deca i njihove porodice proveli lepo i veselo popodne.

Bilo je veliki broj posetilaca, a događaj je osmišljen kao prilika za druženje, radost i zajedničko obeležavanje predstojećih praznika.

