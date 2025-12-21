STARČEVO: Uz bogat program podeljeni novogodišnji paketići

Apel JKP Vodovod i kanalizacija: Budite oprezni i prijavite krađu
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
21:00
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
Na svečano ukrašenom Trgu neolita u Starčevu danas je održana tradicionalna podela novogodišnjih paketića najmlađim sugrađanima, uz bogat prateći program i Novogodišnji bazar.
Posetioci su tokom celog dana mogli da uživaju u prazničnoj atmosferi, raznovrsnim sadržajima za decu i odrasle, kao i u toplim krofnama, čaju i kuvanom vinu koji se besplatno delilo.
Organizatori su se potrudili da Trg neolita zasija u prazničnom duhu, kako bi deca i njihove porodice proveli lepo i veselo popodne.
Bilo je veliki broj posetilaca, a događaj je osmišljen kao prilika za druženje, radost i zajedničko obeležavanje predstojećih praznika.
((Banatinfo/RTV Pančevo)
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
21:00
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
20:00
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
19:31
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
19:00
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
18:30
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
18:30
21.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
15:30
20.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
13:00
20.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
12:30
20.12.2025
Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.
11:00
19.12.2025
AUD
66.14 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.62 RSD
CHF
125.93 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
133.91 RSD
SEK
10.78 RSD
USD
100.12 RSD
16:30
21.12.2025
Od doktora Nenada Margitina, radiologa s dugogodišnjim iskustvom u pančevačkoj Opštoj bolnici i u Zavodu „Pančevac”, saznajte koja dijagnostika se kada primenjuje
14:00
21.12.2025