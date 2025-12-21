Pančevo Pančevo u slikama

STARČEVO: Uz bogat program podeljeni novogodišnji paketići

Pored dodele paketića, mladi članovi odreda izviđača „Nadel” uz tople napitke i vruće krofne doprineli su veseloj atmosferi među decom i roditeljima.

19:31

21.12.2025

Podeli vest:

Printscreen

Na svečano ukrašenom Trgu neolita u Starčevu danas je održana tradicionalna podela novogodišnjih paketića najmlađim sugrađanima, uz bogat prateći program i Novogodišnji bazar.

Posetioci su tokom celog dana mogli da uživaju u prazničnoj atmosferi, raznovrsnim sadržajima za decu i odrasle, kao i u toplim krofnama, čaju i kuvanom vinu koji se besplatno delilo.

 

Organizatori su se potrudili da Trg neolita zasija u prazničnom duhu, kako bi deca i njihove porodice proveli lepo i veselo popodne.

Bilo je veliki broj posetilaca, a događaj je osmišljen kao prilika za druženje, radost i zajedničko obeležavanje predstojećih praznika.

((Banatinfo/RTV Pančevo)

Tagovi

paketici Starčevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.