Pokrajina uručila ugovore Pančevu

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ugovore o dodeli sredstava za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2025. godini u iznosu od 50 miliona dinara za devet zdravstvenih ustanova iz Vojvodine

Među ustanovama koje su dobile sredstva su i Zavod za javno zdravlje Pančevo i Dom zdravlja Pančevo. Maja Gojković je najpre održala sastanak sa dobitnicima ugovora. Potom je pokrajinski sekretar za regionalni razvoj Aleksandar Sofić rekao da „imamo ustanove koje realizuju projekte sa rumunskom, mađarskom i hrvatskom stranom”.

– Cilj je ohrabriti zdravstvene institucije da i u narednom periodu još više uzmu učešća u organizaciji i realizaciji projekata, jer kroz današnje ugovore uspevaju da obezbede sredstva za nabavku nove opreme. Vršac učestvuje u strateškom projektu, gde će dobiti sredstva čak i za infrastrukturne radove i formiranje novog odeljenja. Ukupna vrednost konkursa je 50 miliona dinara i Pokrajinska vlada se nada da će sledeće godine uspeti da opredeli i značajnija sredstva – kazao je Sofić.

Dr Jelena Đokić iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Vršac rekla je da oni imaju tradiciju realizacije projekata prekogranične saradnje, te da novi projekat pod nazivom „Neurokardiologija – od prevencije do rehabilitacije” – zahteva zidanje novog odeljenja. Osim toga, projekat obuhvata i kampanju o podizanju svesti građanstva, kao i obuku medicinskih sestara i tehničara.

Ugovore su, osim dve pomenute pančevačke, dobile ustanove zdravstvene zaštite koje su ispunile uslove utvrđene konkursom: Opšta bolnica Senta, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković” iz Apatina, Institut za onkologiju Sremska Kamenica, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac, Zavod za javno zdravlje Sombor i Dom zdravlja u Somboru.

(Pančevac / S. T.)

