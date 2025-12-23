Stiže nam ledeni januar: Ristić otkriva sve o zimi pred nama

Sportski savez: Najbolji sportisti grada Pančeva za 2025.
21:17
23.12.2025
Ljubitelji prave zime, spremite šalove i kape – prognoze su se usaglasile! Najnoviji podaci vodećih svetskih modela, GFS-a i ECMWF-a, ispisali su scenario koji se dugo čekao. Formiranje snažnog ATR (atlantskog) bloka otvara kapiju hladnom arktičkom vazduhu koji kreće u pohod na Evropu. Dok se kalendarska godina bliži kraju, sinoptičke karte postaju sve “zelenije” i “plavlje”, najavljujući seriju ciklona koji će preko naših krajeva doneti ono najlepše – pravi zimski ambijent i snežni pokrivač.
Snežni pokrivač i u Beogradu
Meteorolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da se 25. decembra završava dominacija Afričkog ciklona, bloka iznad nas koji je doneo maglu i zagađenje, i da iz Rusije stiže u Srbiju hladan vazduh sa košavom koji će doneti sneg.
Ristić očekuje da na istoku i jugoistoku bude najviše snega, i da snežna granica bude oko Zrenjanina ili Novog Sada.
– Prvi sneg koji modeli pokazuju počinje u četvrtak ove nedelje kao pojava sa hladnom košavom. Biće hladno i provejavaće sneg u toku dana, a posle toga kako se bude približavala Nova godine sve su veće šanse za pojavu snega. Sada očekujem ponegde će bude i preko 20 cm snega, dok Beograd očekuje oko 5 cm. Sneg se očekuje na Zlatiboru, Kopaoniku, Beogradu a velike su šanse i u Leskovcu popodne. Na severu i ostalim delovima bez snega padaće kiša – kaže Ristić.
Sneg donose “zeleni” cikloni
Napominje da je usaglašavanje modela potvrdilo njegovu dugoročnu vremensku prognozu, i trenutno se vidi “školski primer ATR bloka na Atlantiku za Novu godinu.
– Sve ide po prognozi, zelena boja na grafikonu su mali cikloni koji će prolaziti južno, možda čak i preko nas i donosiće sneg. Oko Nove godine nas očekuje prava zimska idila. Hladan arktički vazduh prekriće Evropu, a kod nas će pred kraj godine vazdušni pritisak, a naročito geopotencijal na 500 mb biti u padu što ukazuje na velike šanse da povremeno pada sneg i da se formira snežni pokrivač. Temperature veći deo dana uglavnom ispod nule – kaže Ristić.
Ledeni januar 2026.
Napominje da odavno nije video ovakve mape, odnosno, da svi modeli prognoziraju da će januar biti ispod proseka i velike su šanse da ove godine imamo pravu zimu sa dosta hladnih dana. Trenutno su projekcije da će maksimalna temperatura u januaru biti između -2 i 3 stepeni, a minimalna između -7 i -2 stepeni.
– Imaćemo svaki dan mraz. Povremeno će padati sneg. U januaru su još veće šanse za sneg. Biće ga na planinama, ali će i ravničarski predeli biti pod snežnim pokrivačem. Kada dođe do stvaranja snežnog pokrivača temperatura će biti mnogo niža – očekujemo ledene dane. Za to treba sačekati stvaranje snežnog pokrivača, ali čim budemo videli snežni pokrivač možemo očekivati jači mraz, ledene dane. Od 29. decembra dolazi još hladniji vazduh i počinje prava zima – kaže Ristić.
Kakva nas zima čeka
Poručuje da trenutno nema “winter killera”, anticiklona na Atlantiku koji inače guraju topli vazduh iz Afrike prema nama.
– U Evropu se seli beli Božić. Zima će biti u granicama normale ili malo ispod proseka, kao nekada što je bilo. Biće ovo prava zima – zaključuje meteorolog.
