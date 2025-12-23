Božićni kup i Grand pri Osijeka: Srebro za Aleksu Rakonjca

Proteklog vikenda je u Osijeku održan Božićni kup i Grand pri Osijeka na kojem je nastupilo oko 300 takmičara iz 20 zemalja, a među njima i pet takmičara iz Streljačke družine Pančevo 1813.

Aleksa Rakonjac je osvojio srebrnu medalju u veoma jakoj konkurenciji seniora vazdušnom puškom, a u finale seniora se plasirao sa rezultatom od 631,4 kruga.

Iva Rakonjac se plasirala u finale juniorki puškom sa rezultatom od 624,9 krugova i osvojila četvrto mesto , a u konkurenciji seniorki je ostvarila rezultat od 627,5 krugova, za 1.6 do plasmana u finale.

U konkurenciji seniora pištoljem su nastupil Gabriel Dautović sa 562 , Velimir Ninković sa 561 i Marko Ninković sa 559 krugova, ali nisu uspeli da se plasiraju u finale iako su rezultati visoki.

Narednog vikenda će strelci putovati u Kikindu na Medjunarodni turnir i treće kolo Kupa SS Srbije.

(Pančevac)