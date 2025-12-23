Sportski savez: Najbolji sportisti grada Pančeva za 2025.

Sportski savez Pančeva izabrao je najbolje sportiste za 2025 godinu. Za najboljeg sportistu izabranje FIDE majstor Marko Milanović, član Šah kluba Borac iz Starčeva. Najbolja sportiskinja je atletičarka Milana Tirnanić, članica Atletskog kluba Panonija, dok je za najabolji klub proglašen Rukometni klub Dinamo. Najbolji trener u godini za nama je Radomir Koković, trener Fudbalskog kluba Železničar prenosi RTV Pančevo.

U dvorani Kulturnog centra Sportski savez Pančeva proglasio je najbolje sportiste grada za 2025 godinu. Izabrani su najbolji sportisti u školskom sportu, najbolji pioniri, kadeti, juniori, a na kraju su proglašeni i najbolji sportisti u seniorskoj konkuranici, koji su obeležili godinu na izmaku. Zoran Ašanin, predsednik Sportskog saveza Pančeva čestitao je svim sportistima i poručio da će Savez u narednoj godni učiniti sve kako bi sportisti, klubovi i udruženja nastavili da postižu izuzetne razultate, rekao je Zoran Ašanin – predsednik Sportskog saveza Pančevo .

Za najbolju sportiskinju Pančeva ove godine izabrana je atletičarka Milana Tirnanić, koja je ove godine postala prvakinja Srbije na 100 metara. Ćlanica ja Atletskog kluba Panonija.

Najbolji sportista u 2025 je šahista, FIDE majstor Marko Milanović. Ovaj mladić je ove godine postao četvorostruki šampion Srbije.

Za naboljeg trenera izabran je Radomir Koković trener fudbalera Železničara. Specijalna priznanja za razvoj sporta dobili su gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović i zamenik gradonačelnika Predrag Stojadinov.

(RTV Pančevo)

Dve prestižne nagrade za Radomira Kokovića