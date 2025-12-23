Dve prestižne nagrade za Radomira Kokovića

Svečana ceremonija uručenja biće održana u sredu, 25. decembra 2025. godine, u Kući fudbala u Staroj Pazovi.

Šef stručnog štaba FK Železničar Pančevo, Radomir Koković, dobitnik je dva značajna priznanja za izuzetne rezultate i doprinos razvoju fudbala u 2025. godini.

Kokoviću je Fudbalski savez Srbije dodelio priznanje „Zlatna lopta“ za najperspektivnijeg trenera u 2025. godini, a svečana dodela ovog priznanja biće održana u sredu, 25. decembra 2025. godine, u Kući fudbala u Staroj Pazovi.

Pored toga, Sportski savez Pančeva uručio mu je plaketu za najboljeg trenera Grada Pančeva, kao potvrdu kontinuiranog uspeha, profesionalizma i rezultata koje FK Železničar Pančevo beleži pod njegovim vođstvom.

Ova priznanja predstavljaju veliko priznanje ne samo za Radomira Kokovića, već i za ceo klub, stručni štab i igrače, kao i dodatni motiv za nastavak uspešnog rada i ostvarenja klupskih ciljeva.

FK Železničar Pančevo upućuje iskrene čestitke svom šefu stručnog štaba na zasluženim nagradama.

