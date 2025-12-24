Uzdin: Bakice čuvaju tradiciju i običaje

U susret božićnim praznicima koje vernici Rumunske pravoslavne crkve obeležavaju po Gregorijanskom kalendaru, Udruženje žena „Bakice“ iz Uzdina organizovalo je svoj tradicionalni predpraznični događaj, prenosi RTV Kovačica.

Tom prilikom najmlađi su simbolično izveli koledarske, odnosno korindaške pesme, čime je još jednom oživljena bogata narodna tradicija.

Članice udruženja su, u skladu sa običajima, za sve mališane pripremile prigodne poklone, doprinoseći toploj i prazničnoj atmosferi ovog okupljanja.

