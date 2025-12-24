Južni Banat

Uzdin: Bakice čuvaju tradiciju i običaje

11:58

24.12.2025

Printscreen/RTV Kovačica

U susret božićnim praznicima koje vernici Rumunske pravoslavne crkve obeležavaju po Gregorijanskom kalendaru, Udruženje žena „Bakice“ iz Uzdina organizovalo je svoj tradicionalni predpraznični događaj, prenosi RTV Kovačica.

Tom prilikom najmlađi su simbolično izveli koledarske, odnosno korindaške pesme, čime je još jednom oživljena bogata narodna tradicija.

Članice udruženja su, u skladu sa običajima, za sve mališane pripremile prigodne poklone, doprinoseći toploj i prazničnoj atmosferi ovog okupljanja.

(RTV Kovačica

