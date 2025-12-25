Stonoteniski klub “Unirea”: Šampioni se pamte, tradicija se obnavlja

Pre četiri decenije, 1986. godine, Stonoteniski klub “Unirea” iz Uzdina je predvođen legendarnim domaćim trenerom Jonice Bosikom postao prvak dvadesetomilionske Jugoslavije i to sve sa igračima iz Uzdina.

Bivši trener Eržebet Palatinuš iz Čoke je sa golobradim majstorima najbržeg sporta medju kojima su bili Lupulesku, Maran, Petroj, Miklja, Kožokar i drugi prošpartao zemlju pobedivši sve favorite od Vardara do Triglava i postao prvak države u četvrtoj sezoni u najvišem rangu,prenosi RTV Kovačica.

Upornost, kreativnost, radna etika, strpljenje, sportski duh i fer-plej, samopouzdanje, koncentracija i eksplozivnost krasili su žuto-plave šampione.

Iz, slobodno se može reći, ping-pongaškog uzdinskog pokreta stvoreno je za ovih 40 godina niz izuzenih igrača i trenera.

Među stratezima je i Vasa Stoja, bivši saigrač a kasnije i igrač u Stonoteniskom klubu „Unirea“ kojeg je trenirao Jonice Bosika. Posle tri decenije boravka u Americi Bosika upravo sa Stojom, kao jednim od pomoćnika pokušava od novog kluba Unirea 86 stvori nove generacije šampiona.