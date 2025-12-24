O, OPOVO! Na dva točka ili sa dva točka

Dobar početak, kako je tada i rečeno, neke buduće biciklističke mreže po Južnom Banatu, ravnom i s malo uzvisina, bila je staza za dvotočkaše od Opova do Barande, napravljena 2018. godine. Do danas ostaće to „dobar početak”, jer za mrežu trebaće još dosta staza po celome ravnome Banatu koje bi mogle da naprave i druge lokalne samouprave. U međuvremenu, bicikl, dok ne stignete do Opova, utovarite najpre na auto, a onda može i vožnja na sopstveni pogon, uz Tamiš, po šorovima Opova, Sefkerina, Barande ili Sakula.

Izvesni Jone je 1998. godine na sajtu „Ciklonaut” napisao da je biciklanje od Opova do Pančeva, iliti obrnuto, zgodna tura za sticanje kondicije jer je teren uglavnom ravan, uzbrdice minimalne, te da je to i prilika i za one koji bi da pređu svojih prvih 90 km u jednom danu da se upuste na ovaj put. Da ne bude zabune, Jone je mislio na obilaznicu od Pančeva do Opova, preko Zrenjaninskog puta. Ali je Jone i konstatovao da pravog uživanja tu nema sve dok se ne skrene za Opovo jer po asfaltu samo briše automobil za automobilom. Ali profiji, koji bi ipak da se upuste u ovu avanturu, savetovao je tada Jone, mogu sa Zrenjaninskog puta skrenuti i ranije – desno kod Kovilova (pet kilometara iza prvog skretanja za Borču), pa zatim do Jabučkog rita i Opova.

A i naša istraga na putu od Pančeva do Opova, preko Jabuke i Glogonja, pokazala je da ni ovom rutom nije ništa manje prometno, te da uz buku i izduvne gasove možemo čak na biciklu ugroziti i sopstveni život. A zarad toga što teški kamioni zaobilaze naplatne rampe, čak i deonice od Zrenjaninskog puta do Opova ili Sefkerina, ne ulivaju nam poverenje. Po iskustvu reporterske ekipe „Pančevca”, prilikom tutnjave šlepera nije bilo prijatno čak ni stajati na uskom trotoaru na mostu na Tamišu. Pritom, i put je suviše uzan za bezbedno zaobilaženje dva vozila i bicikla.

Ipak, optimizam dvotočkaša probudio se kada je pre sedam godina napravljena biciklistička staza između Opova i Barande, dugačka oko tri i po kilometra. Kazivalo se tada da je to dobar početak za bogomdano biciklanje po ravnome Banatu. Nažalost, ovom stazom i danas skoro ko da prođe jer fali tu i neki pristupni put do iste.

Zato je naša preporuka – najpre natovarite bicikle na automobil, pa se tek onda upustite u vožnju na dva točka: možda ulicama Opova, možda do obale Tamiša, čarde „Opava”, kafane „Boba”, Galerije „Jovan Popović”, vile „Mis Helena”, koja uskoro postaje muzej, možda na Mandalinu u Sefkerinu, trku magaraca u Sakulama, gulašijadu u Barandi… Prijaće i ako samo budete uživali u prirodi, s proleća, tokom leta ili s rane jeseni, ako sednete na pivu ili kafu s meštanima, ugledate gnezda roda…

(Panečvac / Nevena Simendić sa saradnicima)

