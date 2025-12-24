Moravski koridor! Vučić: Spremni smo uradimo saobraćajnicu od Raške do Kosovske Mitrovice

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor), petlja “Vrnjačka banja” – petlja “Vrba”.

Predsednik Srbije izjavio je danas da je Beograd spreman da plati i uradi brzu saobraćajnicu od Raške, preko administrativnog prelaza Jarinje, do Kosovske Mitrovice, ali da je za to potrebna volja u Prištini.

On je rekao da je već pripremljena deonica od Raške ka Jarinju dugačka 13 kilometara, kao i da je pripremljen ;osnovni koncept, kako je naveo „nekompletan projekat iz opravdanih razloga“, za deonicu Jarinje – Kosovska Mitrovica.

„Mi smo to rekli našim partnerima iz SAD i Velike Britanije, ako bude neko normalan tamo (u Prištini) na vlasti, mi smo spremni da to platimo i uradimo, što je dobro za svakoga ko živi na Kosovu i Metohiji“, rekao je Vučić novinarima prilikom otvaranja deonice Moravskog koridora.

On je pozvao Srbe sa Kosova i Metohije da na parlamentarnim izborima 28. decembra glasaju za Srpsku listu.

„Za prave, suštinske zaštitnike nacionalnih srpskih interesa i to je molba našim ljudima i našem narodu na Kosovu i Metohiji“, naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, Priština će mnogo energije i truda da uloži da Srbi ne dobiju svoje prave predstavnike, već zaštitnike loše prištinske politike.

„Mislim da to Srbi najbolje osećaju i ozbiljno razumeju“, kazao je Vučić.

Predsednik je tokom obraćanja rekao da ostaje još 29 kilometara Čačak-Kraljevo i da će to u maju biti otvoreno.

– To je strašno važno za celu zapadnu i jugozapadnu Srbiju. I onda nam ostaje još dva meseca da završimo ovo dokle ćemo danas da dođemo, to je Kraljevo-jug, predgrađe Kraljeva, Petlja-Vrba, od Vrbe do Adrana i onda smo završili sve. Onda smo sve završili. Neverovatno je kako to izgleda. Jeste kiša, jeste odvratno vreme, ali je i oko Kruševca najširi put i čudesno izgleda. Time su problemi Kruševca, u stvari sasvim rešeni sa istočnom zaobilaznicom – kazao je predsednik.

Vučić je rekao da kada se god gradi auto-put do Čačka, “ako ne uradite obilaznicu za Milanovac, kao da niste ništa uradili”.

– Ljudi gledaju ono što oni dobiju u ruke, a ne ono što je strateški važno. Ovaj autoput je stvarno čudesan. On povezuje i Niš jug-jugoistok Srbije sa zapadnom Srbijom na najbrži mogući način. Ja sam se ranije pitao, kad igra Radnik iz Srduljice, kojim putevima oni idu kad igraju u Ivanjici i u Lučanima. I uvek sam pravio najbolju moguću matematiku, kako, koliko im je potrebno autobusom i tako dalje, i video koliko smo loše puteve imali. A sad, dok si rekao keks. Njima iz Srduljice sad do Lučana ne treba dva sata kad se ovo sve napravi – rekao je predssednik.

– Pa ovde ljudi i dalje, iako imate Vrnjačku banju, u kojoj je ove godine za 12 odsto više noćenja nego prošle godine, za nekih 9-9,5% više turista i domaćih i stranih nego prošle godine, govorim u istom analiziranom periodu. Problem je u tome što i dalje imamo deo fabrika koje su radno intenzivne i nisu visoke plate. Bolje je da ih imamo nego da ih nemamo. I imate vi mnogo manje nezaposlenih u Vrnjačkoj Banji danas, nego što ste imali pre 12 godina. Gotovo tri puta manje nezaposlenih, ali i dalje te plate nisu visoke, zato je važno da ovde, a tek kada dovedete autoput i tek kada dovedete gas, možete da očekujete i druge investitore – rekao je predsednik.

(Pančevac)