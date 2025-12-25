STARČEVO: Festival gitare „Gašini akordi” u petak i subotu

Devetnaesti festival gitare „Gašini akordi” biće održan predstojećeg vikenda uz učešće brojnih izvođača i u organizaciji starčevačkog Doma kulture i Udruženja građana Kreativni kulturni klub (KKK).

Manifestacija će biti otvorena u petak, 26. decembra, od 20 sati u prostorijama KKK-a (na prvom spratu Domu kulture), promocijom knjige „Bio jednom jedan bend“.

O tome će govoriti Bane Lokner (rok kritičar), Aleksandar Eraković Era (bend „Vampiri“), Moki Mojović („VIS Grafiti“) i Bole Novaković (autor).

Nakon toga celovečernji koncert održaće sastav „VIS Grafiti“.

Na istom mestu u subotu, 27. decembra, od 20 sati nastupiće brojni izvođaču različitih generacija: „Gitarta“, Saša Gambiroža, „Mrki & Sivi“, „Luka kang yize“, „Drugo lice“ i „Eho“.

U prvom delu ovog dana festivala biće zastupljenija akustična gitara, a u drugom – električna.

Ulaz za oba dana je besplatan.

(Pančevac/J. Filipović)