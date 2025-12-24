Narodni muzej: Veliki uspeh tribine „Grad u pokretu“

Povodom Dana Narodnog muzeja Pančevo održan je javni razgovor pod nazivom „Grad u pokretu” – o gradskoj igri, odevanju i igrankama u Srbiji, kao omaž istaknutoj etnomuzikološkinji Selini Rakočević.

Razgovor su vodili Marija Vitas, etnomuzikolog i Dejan Trifunović, umetnički direktor KUD „Stanko Paunović“ NIS RNP.

Kroz dijalog iz različitih stručnih i ličnih perspektiva, osvetljen je fenomen gradske i dvorske igre, kao važan segment kulturne istorije i identiteta Srbije.

Veče je koncipirano kao dinamična celina u kojoj su se smenjivali istorijski podaci i savremena tumačenja, lična iskustva i autentična promišljanja, uz bogat audio, foto i video materijal.

Program je upotpunjen i kratkim igračkim nastupima uživo, u izvođenju članova KUD-a „Stanko Paunović”.

(Pančevac)