PRVI ROK JE 5. JANUAR: Porezi stižu odmah posle praznika

Poreska uprava objavila je kompletan kalendar poreskih obaveza za januar 2026. Saznajte koji porezi dospevaju već 5. januara i koje rokove ne smete da propustite.

Poreska uprava Republike Srbije objavila je zvanični kalendar poreskih obaveza i precizirala sve ključne rokove koje poreski obveznici moraju da ispoštuju u prvim danima i tokom januara 2026. godine.

Već prvog radnog dana u novoj godini, u ponedeljak 5. januara 2026., stupa na snagu prvi rok za izmirenje poreskih obaveza. Do tog datuma obveznici su dužni da:

dostave obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih, zabavnih i narodnih programa za decembar 2025. godine, i to na obrascu OZU;

podnesu izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za decembar 2025. godine, na obrascu IOSI, uz istovremenu uplatu propisanih sredstava.

Sedam dana kasnije, 12. januara, ističe rok za podnošenje poreske prijave za porez na premije neživotnih osiguranja. Prijava se podnosi na obrascu PP-PPNO, a obuhvata obračun i plaćanje poreza na premije ostvarene tokom decembra 2025. godine.

Istog dana je i krajnji rok za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost. Obveznici iz člana 10. Zakona o PDV podnose prijavu na obrascu PPPDV, uz obavezu istovremenog plaćanja PDV-a za promet ostvaren u decembru 2025. godine.

Sredina meseca, odnosno 15. januar, rezervisana je za izmirenje najvećeg broja poreskih obaveza. Do tog datuma potrebno je:

uplatiti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za decembar 2025. godine;

platiti porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2025. godine;

uplatiti akontaciju doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za decembar 2025. godine;

izvršiti uplatu doprinosa za sveštenike i verske službenike, državljane Srbije zaposlene u inostranstvu, kao i za inostrane penzionere za decembar 2025. godine;

podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače i članove privrednih društava, na obrascu PP OD-O, i izvršiti plaćanje doprinosa;

podneti poresku prijavu za PDV na obrascu PPPDV i platiti PDV za decembar 2025. godine;

podneti obrazac PID PDV 1 za decembar 2025. godine, ukoliko je u tom mesecu ispunjen uslov za sticanje statusa PDV obveznika koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu;

podneti poresku prijavu za PDV i izvršiti plaćanje PDV-a za četvrto tromesečje 2025. godine;

podneti obrazac PID PDV 1 za četvrto tromesečje 2025. godine, ukoliko su ispunjeni propisani kriterijumi;

uplatiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica za decembar 2025. godine;

platiti obračunatu akcizu za period od 16. do 31. decembra 2025. godine;

podneti poresku prijavu za obračun akcize za decembar 2025. godine na obrascu PP OA;

podneti poresku prijavu za obračun akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za decembar 2025. godine, na obrascu PP OAEL, uz plaćanje akcize;

dostaviti proizvodni normativ za 2026. godinu od strane proizvođača akciznih proizvoda, koji se koristi za umanjenje obračunate akcize.

Na samom kraju meseca, 30. januara, predviđeno je podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K i plaćanje poreza po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava, kao i prihoda od ugovorenih naknada za izvršeni rad, za koje se porez plaća samooporezivanjem. Ova obaveza odnosi se na četvrti kvartal 2025. godine.

Istog dana podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. januara 2026. godine, na obrascu PP OA, uz obavezno plaćanje obračunate akcize za navedeni period.

