Od 1. januara Merkur ulazi u Jarca, i tu ostaje 20 dana: Stižu pozitivni udari

Merkur, planeta komunikacije, razuma i donošenja odluka, 1. januara ulazi u znak Jarca, gde ostaje do 20. januara 2026. godine. Ovaj astrološki tranzit posebno će pogodovati Jarčevima, Devicama i Bikovima, kojima se u tom periodu otvaraju vrata važnih i pozitivnih vesti.

Boravak Merkura u Jarcu donosi ozbiljniji i racionalniji način razmišljanja. Fokus je na konkretnim ciljevima, dugoročnim planovima i praktičnim rešenjima, bez preteranog ulepšavanja i praznih reči. Komunikacija postaje odmjerena i promišljena – govori se manje, ali smislenije, tek kada postoji sigurnost u izrečeno.

Iako ovakav uticaj može ostaviti utisak hladnoće ili distance, u pozadini se zapravo kriju odgovornost, disciplina i potreba za preciznošću. Um je organizovan i sposoban za strateško razmišljanje, što ovaj period čini idealnim za poslovne dogovore, finansijsko planiranje i donošenje važnih odluka.

Merkur u Jarcu ne podstiče površne razgovore – prednost imaju teme koje imaju težinu i dugoročnu vrednost. U radu i učenju prisutni su istrajnost i strpljenje, jer se znanje i uspeh grade postepeno, ali na čvrstim temeljima. Reči se pažljivo biraju, poštuju se autoritet i iskustvo, a komunikacija često poprima ton saveta i ozbiljnog promišljanja o budućnosti.

