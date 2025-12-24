OFAC produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

BEOGRAD – Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD – OFAC izdala je novu licencu Naftnoj industriji Srbije kojom je rok za pregovore o prodaji ruskog udela produžen do 24. marta 2026, saznaje Tanjug.

Ministarstvo finansija SAD nije izdalo NIS-u operativnu licencu koja bi kompaniji omogućila i nastavak rada.

Prethodnom licencom američki OFAC je dao NIS-u rok za promenu vlasničke strukture do 13. februara 2026. godine.

Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija Ministarstva finansija SAD koje su uvedene 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, od 25. novembra bila u fazi tople cirkulacije iz koje je mogla brže i lakše da obnovi proizvodnju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da još nije video rešenje za NIS o kojem jedan ruski portal piše (navodeći MOL), a koji bi zadovoljio i rusku i srpsku stranu i istakao da problem Srbije neće rešiti to što će ruskoj strani biti produžen rok za pregovore, kao i da se taj problem mora brzo rešavati jer Srbiji „curi sat“.

Kako je rekao Vučić, postoje razgovori koji nagoveštavaju da je moguće da se nešto dogodi, ali da se još nije dogodilo nešto zbog čega bismo bili radosni.

„Ja nisam još video rešenje, ovo što je produžen rok za njihove pregovore to je jedna stvar, ali mi imamo problem jer ne možemo da uvozimo šest tona dizela na dnevnom nivou. To je nemoguće za nas. Mi to pokrivamo sve iz tekućih rezervi, zbog čega nisam srećan. Imamo velike probleme, čudesno je da smo 76 dana izdržali bez kapi nafte stigle kroz cevovod“, kazao je Vučić.

(RTV)

