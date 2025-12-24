Pančevo Pančevo u slikama

KUD “Stanko Paunović” NIS RNP održao generacijski koncert

21:24

24.12.2025

Foto: Milan Šupica
Hala sportova na Strelištu i ove godine je bila mala za sve one koji su želeli da prisustvuju generacijskom koncertu Kultrno-umetničkog društva “Stanko Paunović” NIS RNP. Generacijskim koncertom ovo društvo završava godinu i sumira razultate postignute u predhodnom periodu. U programu je učestovalo oko 500 članova KUD-a Paunović.

Pojedinim članovima društva nastup na velikom generacijskom koncertu je bio i prvi nastup u životu. Svaki član društva dao je sve od sebe kako bi na najbolji načini predstavio igre iz naše zemlje. Veliko uzbuđenje moglo je da se primeti kod mlađih članoave pred sam početka koncerta.

Publika je imala priliku da uživa u koreografijama iz Vojvodine i ostalih krajeva Srbije, a koncert je zavrešen tradicionlano “Vranjanskom svitom” na koju je publika burno reagovala, uz ogroman aplauz. U Kultuno-umetničkom društvu “Stanko Paunović” NIS RNP već se pripemaju za nastupe koji ih očeku početkom 2026 godine, za koju je planiran veliki broj koncerata kako u zemlji tako i u inostranstvu.

