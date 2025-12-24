Radan Čigoja najbolji sportista grada Pančeva za 2025.

Radan Čigoja, džudista starčevačkog kluba „Akademija Jočić” proglašen je za najboljeg sportistu grada Pančeva za 2025. godinu u kategoriji pioniri.

Kraj decembra, vreme je za, po mnogima najlepšu, tradicionalnu manifestaciju, u organizaciji Sportskog saveza Pančeva, decenijama unazad. Dvorana Kulturnog centra u Pančevu juče je bila mesto gde su se okupili najbolji sportisti ovog grada, ali i mnogi gosti, koji su želeli da prisustvuju ovom lepom događaju.

Svečanost je počela himnom „Bože pravde” u izvođenju hora Vokal kids. Potom je predsednik Sportskog saveza Pančevo Zoran Ašanin pozdravio sve prisutne, a sportistima, kao i njihovim roditeljima i trenerima, zahvalio se na uloženom trudu i postignutim rezultatima, poželevši im srećne praznike i mnogo uspeha u daljoj karijeri.