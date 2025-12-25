Rusi pregovaraju sa MOL-om o prodaji NIS-a: Oglasila se ministarka energetike

U toku su pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a. Vest o pregovorima saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

– U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici u naftnoj industriji Srbije sa mađarskom kompanijom MOL, o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, a to je zahtev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija. NIS se povodom toga i obratio američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine, zapravo OFAC-u. To je takođe uradio i mađarski MOL, vlada Mađarske je te razgovore podržala, i mi ćemo kao vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznalaženju rešenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad naftnoj industriji Srbije – rekla je ministarka Đedović Handanović.

Podsetila je da je danas je 77. dan otkako su sankcije stupile na snagu.

– Ono na što sam veoma ponosna je da građani to nisu osetili, da imamo svega dovoljno u našim rezervama, državnim rezervama, i dizela, i benzina, i mazuta, i kerozina, da prevaziđemo ovaj period i ovu tešku situaciju. Međutim, ono što jeste činjenica je da je već toliko dana prošlo i da se naše rezerve prazne, kojih mi redovno obnavljamo, ali građani moraju da shvate da mi nemamo logističkih kapaciteta za uvoz količine naftnih derivata koja je našoj zemlji potrebna. I u tom smislu ćemo nastaviti da vodimo aktivne razgovore, aktivan dijalog, pre svega da se stvore uslovi da NIS može da nastavi da radi, bez obzira na vreme koje je potrebno da se transakcija eventualna između MOL-a i ruskih akcionara završi.

Ministarka ističe da je sad sve u rukama OFAC-a.

– Nakon naše podrške pružene ovim pregovorima, a nakon i zvaničnog obaveštenja od strane ruske vlade koja je obavestila našu vladu da takođe podržavaju pregovore o izlasku ruskog kapitala iz vlasništva NIS-a, mi ćemo podržati kod OFAC-a te razgovore i sada je sve u njihovim rukama. U smislu da pre svega daju novu operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije, a onda i da nastave da prate kako ti pregovori teku i da li će kraj biti zadovoljavajući u smislu onoga što je američka vlada tražila.

Govorila je i o snabdevenosti gasa na domaćem tržištu.

– Što se snabdevanja gasa tiče, građani treba da znaju da apsolutno će gasa biti dovoljno u našoj zemlji, spremni smo, naravno, na sve scenarije i u smislu gasa kao što smo se spremali i u vezi sa NIS. Naše rezerve su popunjene, mi ćemo nastaviti da ih popunjavamo, a sa Ruskom federacijom dobijen novi ugovor do kraja marta. Dakle za grejnu sezonu je važno da dobijamo dodatne količine gasa po najpovoljnijim uslovima i to znači da će naši građani nastavljati da plaćaju najpovoljniju cenu gasa, kao što znate to nije bio slučaj sa zemljama u regionu, a pogotovo sa zemljama u Evropskoj uniji. Naš cilj je da stvorimo uslove za naše građane najpovoljnije, cenovne, a pre svega da količinski imamo dovoljno da možemo da izdržimo i najhladnije zime i najhladnije dane kada se troši i do 17 miliona metara kubnih gasa dnevno.

(Objektiv)