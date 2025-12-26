MUP upozorio građane: Ne dozvolite da praznici postanu tragedija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) uputilo je danas upozorenje svim građanima naše zemlje ističući da su brojke o povređenima prilikom upotrebe pirotehničkih sredstava, a naročito petardi, tokom praznika, poražavajuće.

Iz MUP postavljaju jasna pitanja: “Koliko vredi jedan prst? Koliko vredi jedno oko? Koliko vredi ostatak života?”

– Nijedna petarda nije vredna toga. Ne dozvolite da praznici postanu tragedija – piše u MUP-ovoj objavi, dok navode detaljne podatke o svim incidentima i povredama koje su se u Srbiji dogodile u periodu od 25. decembra 2024. godine do 12. januara 2025. godine, a za vreme slavlja.

Zbog korišćenja pirotehničkih sredstava povređeno je čak 45 osoba u našoj zemlji za godinu dana, 26 od njih su deca. Zabrinjava i to što su čak 15 slučajeva sa teškim telesnim povredama.

Iz MUP-a ističu kako pirotehnika nije igračka, te da može da dovede do opektonina, gubitka vida i drugih trajnih posledica.

Podsetili su i kako je prodaja petardi mlađima od 18 godina zabranjena, odnosno, nije dozvoljena zakonom, dok su za kršenje mera predviđene i novčane kazne koje se kreću od 50.000 do 100.000 dinara.

– Budi odgovoran. Slavi bez petardi. Čuvaj živote. Poštuj mir. Ne bacaj petarde – stoji u upozorenju MUP Srbije.

(Pančevac)