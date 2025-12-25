Folkloraši razgalili duše bogatstvom različitosti

Godišnji koncert Folklorne sekcije Doma kulture „Mladost” u Glogonju koji je nedavno održan pokazao je na delu kako se kroz tradiciju, igru i pesmu spaja staro i novo.

U bogatom programu proputovalo se kroz lepote raznolikosti ovih prostora oličenoj u ostavštini kako Srba, tako i Makedonaca, Rumuna i drugih.

Pored domaćina, u tome su učestvovali i glogonjsko Kulturno-umetničko društvo „Veselija”, zatim lokalna Osnovna škola „4. oktobar”, kao i vokalni solisti i izvođači.

Svi oni su bezbroj puta nagrađeni aplauzima publike, koja je dupke ispunila salu.

Program ovogodišnjeg završnog koncerta u glogonjskom Domu kulture otvorio je ansambl viših razreda folklorne sekcije pomenute ustanove spletom igara iz Šumadije.

Nakon tih sada već iskusnih igrača, scena je pripala školi folklora gologonjskog doma, čiji su članovi još uvek mali, ali im je srce veliko, a

korak već siguran.

Vokalna solistkinja Biljana Gulić potom je otpevala jednu od pesama koje se

pamte i čuvaju.

Nedugo zatim pubilika je mogla da oseti duh istočne Srbije, tačnije predeo Crnorečja, nakon što je ansambl viših razreda Doma kulture „Mladost” doneo specifičan ritam i energiju Krivog Vira.

Kulturno-umetničko društvo „Veselija” neizbežan je gost-domaćin na ovakvim priredbama. I ovog puta oni su se potrudili da prenesu temperament i lepotu koju krase rumunska muzika, pesma i narodna igra.

Koreografiju, koja je obuhvatila starovlaške igre, što u sebi nosi duh starih vremena i autentičnost tog kraja, odigrala je škola folklora.

Potom je oduševljena publika ponovo uživala u magiji istoka Srbije, jer je ansambl viših razreda ponovo bio na sceni, ovog puta uz brze, vatrene i neuhvatljive korake vlaških igara.

Nakon što je Magdalena Đorđević svojom pesmom razgalila duše, posebno mesto je u programu imao je Levač, pošto je korake iz tog kraja s mnogo žara izneo ansambl nižih razreda Doma kulture.

U pauzi između dva kola učenica sedmog razreda Milena Arsić odrecitivala je „Pretprazničko veče” Alekse Šantića, a zatim su se s pesmama Sergeja Jesenjina predstavile učenice šestog razreda: Maša Trojanović s „Brezom”, dok je Helena Zorić izvela „Pada sneg”.

A onda je usledio izuzetan izliv energije, kada je ansambl viših razreda furiozno odigrao šopske igre, poznate po skokovima i brzini.

Nakon toga su scenu ponovo zaposeli mališani i pokazali kako se u Šumadiji igra od malih nogu.

Ansambl nižih razreda doneo je karakterističan južnjački temperament igrama iz Pirota, a Petar Daković odsvirao je na gitari instrumental pod nazivom „Jednoj ženi” autora Zlatka Manojlovića.

Za sam kraj ostavljena je čista emocija i ritam koji nikog ne ostavlja ravnodušnim – prelepe i dinamične igre iz Makedonije.

Pored oduševljene publike, zadovoljstvo nije krio ni direktor Doma kulture Slavko Jovanovski.

– Folklorna sekcija godinama je najvredniji produkt Doma kulture. Moram da istaknem da je to pre svega zato što njome umešno rukovode Žarko i Sanja Mojsilović. Godina za nama je bila više nego uspešna, jer je postavljeno mnogo novih igara, zabeležen veliki broj nastupa, putovanja i druženja, a osvojena i vredna nagrada u Vrnjačkoj Banji. Raduje to što kroz svoj rad sekcija neguje i tradiciju manjine koje žive na teritoriji Glogonja – Makedonaca, a zajedno s KUD-om „Veselija” i tradiciju Rumuna. Ovaj koncert je lepa prilika da deca prikažu pred velikim brojem posetilaca sve ono što su sa svojim stručnim licima stvarala u prethodnom periodu – naveo je Jovanovski.

(Pančevac/J. Filipović)

„Glogonjke“ od radionica do kupusijade

Glogonj: Učenici škole „4. oktobar“ znaju i vole strane jezike