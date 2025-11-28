„Glogonjke“ od radionica do kupusijade

Udruženje žena „Glogonjke” je ovu godinu, koja polako izmiče, započelo radionicama, a zaokružilo popularnom „kupusijadom“.

Prema rečima predsednice te organizacije, Radmile Trajkovski, u pomenutom periodu ona i druge članice okupljale su se redovno kako bi se pripremile za predstojeće događaje.

– Na radionicama, koje održavamo dvaput nedeljno privodile smo kraju izradu suvenira, koje smo potom predstavile na trodnevnom bazaru u našem selu. To nam je bila izuzetna prilika da meštanima predstavimo svoje radove, aktivnosti i ponudimo unikatne poklone za praznike – navodi prva među jednakim „Glogonjkama”.

Ona dodaje da članice udruženja tokom godine posećuju manifestacije u okruženju.

– Rado se odazivamo na pozive naših prijateljica iz ostalih udruženja iz okoline, a učestvujemo u svim aktivnostima koje se organizuju u našem mestu. Pre svih na „Kupusijadi” ili zvanično „Glogonjskoj jeseni”, u čiju smo se organizaciju aktivnije uključili kako bismo dali doprinos u očuvanju te manifestacije. Tom prilikom ponovo smo priredile etno-bazar i trudile se da ugostimo žene iz udruženja s kojima sarađujemo – navodi Radmila Trajkovski.

A na tom bazaru je na štandovima desetak udruženja žena izložilo svoje proizvode, pre svega đakonije od kupusa.

Uporedo s tim teklo je i nekoliko nadmetanja, a najboljima je na kasnijem druženju nagrade dodelila predsednica domaćeg udruženja žena.

Odluke o pobednicima donosio je tročlani žiri, a glogonjski povrtar Milan Mladenović imao je najtežu glavicu kupusa od ravno šest kilograma.

Najbolju pitu od kupusa napravile su žene iz jabučkog udruženja „Ilinden”, ispred koleginica iz crepajskog „Vidovdana”, koje su kreirale i najlepši štand.

Što se tiče drugih aktivnosti „Glogonjki”, one su pored ostalog organizovano posetile Kladovo, a u decembru planiraju izlet do Temišvara.

– Planiramo da naredne godine i dalje organizujemo radionice s novim tehnikama izrade predmeta, kao i edukativnog karaktera. U svim ustaljenim projektima u mestu, ali i svim novim, kao i dosad, planiramo aktivno učešće – navodi predsednica.

(Pančevac/J. Filipović)

18. Glogonjska jesen: Jeftin kupus i ukusna jela od tog povrća

GLOGONJSKA JESEN: „Kupusijada“ u nedelju, sve od zeljastog bilja