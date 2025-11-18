Glogonj: Učenici škole „4. oktobar“ znaju i vole strane jezike

Lepo je čuti da u današnje vreme deca osnovnoškolskog uzrasta imaju dodatna interesovanja, i to u ovom slučaju za učenje i primenu stranog jezika, što posebno raduje Rodiku Marjanu, nastavnicu nemačkog i engleskog u Osnovnoj školi „4. oktobar” iz Glogonja.

Ona navodi da su u toku pripreme tamošnjih đaka za takmičenja iz pomenutih jezika.

– Pored dodatnog kreativnog rada, to predstavlja i motivaciju za što uspešnijom primenom naučenog gradiva. Učenici i učenice drugog i trećeg razreda, koji su se istakli u ostvarivanju ishoda predviđenih planom i programom, ovog meseca učestvovaće na internacionalnom onlajn takmičenju „Discovery educational”, koji priređuje organizacija iz grada Jaši iz Rumunije. Naši đaci će tom prilikom raditi testove uz drugu decu iz Evrope – kaže Rodika Marjanu.

Prema njenim rečima, učenici glogonjske škole su na navedenom takmičenju ranijih godina ostvarili zapažene rezultate, što je dodatni podstrek i radost i za đake, ali i njihovu profesorku.

– Đaci petog i šestog razreda se trenutno pripremaju za takmičenje u recitovanju, a sedmaci i osmaci za takmičenje u glumi na nemačkom jeziku, koje se odvija u grupama po dvoje ili više dece. Ukupno će se oko dvadesetoro uspešnih učenika nemačkog jezika predstaviti na takođe inspirativnom takmičenju, čiji je organizator „Maria Theresiopolis“ iz Subotice u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i Institutom „Gete”, gde su glogonjski đaci već osvajali vodeća mesta. Na

osnovu tih rezultata organizatori dodeljuju diplome i nagrade vrednim đacima, a nadamo se da će i ove godine rezultati biti što bolji – ističe nastavnica.

(Pančevac/J. Filipović)

