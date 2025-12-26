Crveni krst Pančevo i ove godine organizovao je akciju pod nazivom „Jedan paketić puno ljubavi“. Zahvaljujući humanim ljudima i donatorima, obezbeđeni su novogodišnji paketići za mališane iz dnevnog boravka Osnovne škole „Borisav Braca Petrov“.

„Kao i svake godine, i ove godine su pristigli paketići od naših sponzora, iz škola i vrtića, kao i od sugrađana, tako da smo mogli da sprovedemo ovu akciju u Osnovnoj školi ‘Braca Petrov’. Već godinama obezbeđujemo paketiće za decu iz dnevnog boravka i ove godine podelili smo 50 paketića. Radovali smo se zajedno sa mališanima, a oni su nam za uzvrat priredili lepu priredbu“, rekla je Jasminka Ristić iz CK Pančevo za RTV Pančevo.

Sugrađani i organizacije i dalje mogu da donose poklone u Crveni krst Pančevo za predstojeće novogodišnje i božićne praznike, kako bi mališani dobili paketiće i radovali se praznicima.