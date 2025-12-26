Pančevo Pančevo u slikama

Jedan paketić puno ljubavi

Sugrađani i organizacije i dalje mogu da donose poklone u CK Pančevo za predstojeće praznike, kako bi mališani dobili paketiće i radovali se praznicima

17:00

26.12.2025

Podeli vest:

Printscreen/RTV Pančevo

Crveni krst Pančevo i ove godine organizovao je akciju pod nazivom „Jedan paketić puno ljubavi“. Zahvaljujući humanim ljudima i donatorima, obezbeđeni su novogodišnji paketići za mališane iz dnevnog boravka Osnovne škole „Borisav Braca Petrov“.

Decembar je mesec darivanja, poklona, Deda Mraza i praznične atmosfere. „Jedan paketić puno ljubavi“ dugogodišnja je akcija koju Crveni krst Pančevo organizuje, darujući paketiće mališanima iz dnevnog boravka Osnovne škole „Braca Petrov“.

„Kao i svake godine, i ove godine su pristigli paketići od naših sponzora, iz škola i vrtića, kao i od sugrađana, tako da smo mogli da sprovedemo ovu akciju u Osnovnoj školi ‘Braca Petrov’. Već godinama obezbeđujemo paketiće za decu iz dnevnog boravka i ove godine podelili smo 50 paketića. Radovali smo se zajedno sa mališanima, a oni su nam za uzvrat priredili lepu priredbu“, rekla je Jasminka Ristić iz CK Pančevo za RTV Pančevo.

Sugrađani i organizacije i dalje mogu da donose poklone u Crveni krst Pančevo za predstojeće novogodišnje i božićne praznike, kako bi mališani dobili paketiće i radovali se praznicima.

(Pančevac)

Tagovi

Crveni krst Pančevo novogodišnji paketici

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.