Čipovanje kanti za ambalažni otpad

Projekat se fokusira na razvoj infrastrukture u MZ “Gornji grad” kao pilot - zoni grada Pančeva za primarnu separaciju i upravljanje ambalažnim i komunalnim otpadom.

PANČEVO – Projekat “Unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom u Pančevu”, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva, realizovan je od strane predstavnika udruženja građana MC “Karika umetnost nauka” u saradnji sa RCT “Mihajlo Pupin” Pančevo i JKP “Higijena” Pančevo.

Projekat se fokusira na razvoj infrastrukture u MZ “Gornji grad” kao pilot – zoni grada Pančeva za primarnu separaciju i upravljanje ambalažnim i komunalnim otpadom. Na osnovu instaliranja sistema za praćenje količina otpada koje se generišu u domaćinstvima sa individualnim stanovanjem, glavni cilj je razvoj efikasnog sistema za sakupljanje, transport i reciklažu sekundarnih sirovina tj. „suvog“ dela iz komunalnog otpada i deponovanje samo ostatka „mokrog“ otpada. Uz realno praćenje stanja na terenu od strane lokalnog JKP-a očekivano je da se povećavaju količine ambalažnog otpada izdvojenog na mestu nastanka i sakupljenog iz domaćinstava.

U okviru pripremnih aktivnosti projekta JKP “Higijena” je domaćinstvima u MZ “Gornji grad” podelila prethodno obezbeđene po dve kante za separaciju otpada: plavu za “suvi” ambalažni” otpad koji se upućuje u reciklažu i zelenu kantu za mešoviti “mokri otapad koji se deponuje. Svaka kanta ima svoj redni broj koji je pomoću šablona za brojeve i boje u spreju obeležen na spoljnoj strani svake kante.

U okviru aktivnosti projekta izvršena je nabavka i sprovedena instalacija RFID tagova – “čipova” na svaku od 357 kanti, kako bi se uspostavili uslovi za praćenje broja kilograma otpada u svakoj posudi. Inače, prethodnih godina je na isti način obeleženo i instalirani su RFID tagovi na 936 kanti, te trenutno za uspostavljanje sistema u pilot – zoni ima 1.293 obeleženih i “čipovanih” kanti.

Na autosmećar je ugrađen sistem za vaganje punih i praznih plavih i zelenih kanti, koje se prazne prema određenom rasporedu po ulicama u MZ “Gornji grad”. Neto masa preuzetog otpada u kilogramima za svaku kantu evidenira se putem programa na tabletu-kompjuteru kod vozača u kabini autoasmećara.

U okviru aktivnosti: razvoj i obrada podataka unutar programa za praćenje korisnika JKP-a, podaci se iz autosmećara putem interneta šalju u direkciju JKP “Higijena” Pančevo, gde se povezuju sa poslovnim programom preduzeća. Krajnji cilj je da se poveže identifikacija korisnika usluga i količina „suve“ – recilažne frakcije otpada, kao i količina “mokre” frakcije otpada za deponovanje za izdavanje računa i to prema broju kilograma izdvojenog reciklabilnog otpada koji se ne naplaćuje u odnosu na broj kilograma deponovanog otpada po domaćinstvu. Sa vlasnicima kuća zaključeni su ugovori o dodeli dve kante sa JKP-om i evidentiran je broj članova svakog domaćinstva.

Takođe, kroz lokalnu akciju “Sakupi, uštedi, vredi” sprovode se jedanaestu godinu zaredom u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Pančeva edukativni časovi o pravilnom postupanju sa kućnim otpadom i primarnoj separaciji ambalažnog otpada.

Konkretno, u pilot-zoni u MZ “Gornji grad” sproveden je pregled sadržaja plavih kanti sa pisanim opomenama za građane koji ne poštuju pravila, kao i razgovori sa građanima koji su bili kod kuće u vreme terenskih obilazaka zbog ugradnje RFID tagova na obeležene kante.

(Pančevac