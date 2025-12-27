Kulturni centar: Koncert Tamburaškog orkestra u nedelju

Tamburaški orkestar Pančeva održaće Novogodišnji koncert u nedelju, 28. decembra 2025. godine, u 19 časova, u dvorani Kulturnog centra Pančeva.

Koncert predstavlja završni programski događaj godine i donosi pažljivo koncipiran repertoar koji povezuje tradicionalnu, umetničku i etno muziku kroz savremeni izvođački pristup tamburaškog orkestra. Umetnički rukovodilac i autor aranžmana je Mihajlo Jović, dok će kao vokalni solisti nastupiti Sanja Čukanović i Nikola Ugrčić.

Program obuhvata više tematskih celina – od instrumentalnih kompozicija i tradicionalnih igara, preko starogradske i romske muzike, do vokalnih numera iz šireg balkanskog muzičkog nasleđa. Među izvođenim delima su instrumentalne kompozicije „Slavujev poj“, „Rumunske igre“, „Svilen konac / Čukaričko kolo“ i „Ciganski uranak“, dok će vokalni solisti izvesti izbor pesama iz tradicionalnog i umetničkog repertoara, uključujući i kompozicije na stihove Branka Radičevića, kao i poznate etno i starogradske melodije.

Koncert se realizuje uz podršku Grada Pančeva, putem konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture za 2025. godinu, a organizuje se u saradnji Udruženja građana Jugoslovenski etno centar i Kulturnog centra Pančeva.

Tamburaški orkestar Pančeva osnovan je 2014. godine sa jasnom umetničkom misijom negovanja i reinterpretacije tradicionalne i umetničke muzike. Tokom proteklih godina orkestar je realizovao niz tematskih koncerata, među kojima su Srpski pesnici romantizma u starogradskoj muzici, Valceri na tamburi, Biseri starogradske muzike, Večite melodije, Filmska muzika, Etno teme, Bitlsi na tamburi i Klasiku, molim. Orkestar je ostvario kontinuiranu saradnju sa Nacionalnim ansamblom „Kolo“, kao i sa brojnim kulturno-umetničkim društvima i institucijama iz Pančeva i regiona, uključujući i Crkveno pevačko društvo.

Članovi Tamburaškog orkestra Pančeva su Mihajlo Jović, Aleksandra Mladenović, Goran Pejčić, Dejan Pejčić, Danijel Pejčić, Mihailo Đordan, Luka Aranđelović, Ognjen Arbutina, Milan Boroj, Mihajlo Obrenović i Petra Vitomirov.

(Pančevac)