RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo šta nas čeka za Novu godinu

17:59

27.12.2025

Foto: Pixabay

Do kraja dana na severozapadu, zapadu i jugu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini, pretežno sunčano ili malo oblačno. U ostalim krajevima oblačno i suvo uz postepeno i sporo razvedravanje, najavio je Republički hidrometeorološki zavoda Srbije u najnovijoj prognozi.

– Vetar slab i umeren, na istoku zemlje jak, a u planinskim predelima istočne Srbije i olujni, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 2 do 6 °C – stoji na sajtu RHMZ.

Kako je najavljeno, do kraja godine uglavnom suvo, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a početkom naredne godine česta naoblačenja sa povremenim padavinama.

– U nedelju ujutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazem. U toku dana vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od -6 do 3 °C, najviša od 2 do 6 °C – najavio je RHMZ.

U ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije.

– U utorak posle vedrog jutra, u toku dana prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo – stoji na sajtu RHMZ.

U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

– Od petka do kraja sedmice česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i kišom – najavio je RHMZ.

