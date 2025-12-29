Modernizacija pruge Pančevo–Zrenjanin–Subotica

Veliki projekat odnosi se na prugu Pančevo–Zrenjanin–Subotica. Reč je o deonici Pančevo glavna – Zrenjanin – Banatsko Miloševo – Senta – Subotica.

Vrednost ovog posla iznosi oko 89,7 miliona dinara.

Prostorni plan obuhvatiće teritorije gradova Pančevo, Zrenjanin, Kikinda i Subotica. Osim toga, plan uključuje i opštine Kovačica, Novi Bečej, Čoka, Senta i Kanjiža.

Među katastarskim opštinama nalaze se Pančevo, Jabuka, Kačarevo i Zrenjanin. U obuhvat ulaze i Elemir, Melenci, Iđoš, Senta i Tornjoš.

Rok za izradu plana je takođe 12 meseci. Sredstva obezbeđuje Infrastruktura železnice Srbije. Nosilac izrade je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

Modernizacija železnice u Srbiji ulazi u novu fazu. Dodeljeni su poslovi za izradu Prostornog plana područja posebne namene za dve pruge u Banatu i Bačkoj.

Posao su dobili Saobraćajni institut CIP i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Tender je raspisala Infrastruktura železnice Srbije.

(Pančevac/Dnevnik)