Vršac dobio deset novih velikih kontejnera

17:00

02.01.2026

Foto: Grad Vršac

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obezbedio je Gradu Vršcu deset novih velikih kontejnera za sakupljanje otpada, zapremine 1.100 litara, čime je nastavljena kontinuirana podrška unapređenju komunalne infrastrukture i zaštiti životne sredine na teritoriji grada.
Ukupna vrednost obezbeđenih kontejnera iznosi oko 360.000 dinara, a oni će biti raspoređeni na lokacijama na kojima je potreba za dodatnim kapacitetima najizraženija, u skladu sa planom i procenom nadležnih gradskih službi.

(Pančevac)

