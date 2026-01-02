Vršac dobio deset novih velikih kontejnera

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obezbedio je Gradu Vršcu deset novih velikih kontejnera za sakupljanje otpada, zapremine 1.100 litara, čime je nastavljena kontinuirana podrška unapređenju komunalne infrastrukture i zaštiti životne sredine na teritoriji grada.

Ukupna vrednost obezbeđenih kontejnera iznosi oko 360.000 dinara, a oni će biti raspoređeni na lokacijama na kojima je potreba za dodatnim kapacitetima najizraženija, u skladu sa planom i procenom nadležnih gradskih službi.

(Pančevac)