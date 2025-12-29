CIK: Srpska lista osvojila najviše glasova Srba

Centralna izborna komisija proglasila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je pokret Samoopredeljenje osvojio najviše glasova Albanaca, dok je Srpska lista osvojila najviše glasova Srba. Izlaznost je bila 45 odsto, najveća u srpskim sredinama.

Kurtijev pokret osvojio je nešto manje od 50 odsto glasova. Imaće najmanje 55 od 61 poslaničkog mesta koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade. Uz pomoć poslanika manjinskih nesrpskih stranaka, Kurti će moći da računa na maksimalnih 65 glasova.

Kurti je pozvao opozicione stranke da sarađuju na međunarodnim sporazumima od kojih u Prištini očekuju ulaganja od više stotina miliona evra.

Kurti ima obavezu da u svoj kabinet uvrsti i predstavnike Srba, i to iz stranke koja je osvojila najviše glasova.

Sa Srpskom listom je u dosadašnjem mandatu raskinuo saradnju, a u kabinet je uvrstio Nenada Rašića, predsednika Stranke za slobodu, pravdu i opstanak koja je osvojila deset puta manje srpskih glasova u odnosu na Srpsku listu.

Srpska lista osvojila svih 10 mandata koji pripadaju srpskim predstavnicima

U Srpskoj listi su proglasili pobedu. Istakli su da su osvojili svih deset zagarantovanih mandata u budućem sazivu skupštine.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek je rekao da iako rezultati pokazuju da ta lista ima ubedljivu većinu, oni imaju informacije da je Kurti ponovo pomogao Rašiću u osvajanju glasova, pa zbog toga ne mogu sa sigurnošću da kažu kakav će biti rezultat dok se ne oglasi CIK sa konačnim rezultatima izbora.

Izbore je obeležila visoka izlaznost u srpskim sredinama, u kojima je Srpska lista dobila najviše glasova.

U preliminarne rezultate nisu uključeni glasovi iz inostranstva, glasovi iz centralne Srbije i uslovni i glasovi osoba sa posebnim potrebama.

Prema preliminarnim rezultatima opozicione stranke Albanaca izgubile su sedam poslaničkih mesta, koliko je više dobio pokret Samoopredeljenje. Najviše je izgubio Demokratski savez, a predsednik te stranke Ljumir Abdiđiku je zbog lošeg rezultata za danas okupljanje i potencijalnu ostavku.

Iz centralne izborne komisije su najavili da će već danas početi brojanje glasova za poslanike.

(RTS)