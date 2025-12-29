Pančevo Politika i društvo

Grad poklanja mališanima paketiće još dva dana

Podela paketića počela danas u podne

12:45

29.12.2025

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

Plato ispred zgrade Gradske uprave, na Trgu kralja Petra I, danas je vrveo od graje vesele dece: u 12 sati je počela podela paketića koje mališanima daruje Grad Pančevo.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Istovremeno, slušale su se najlepše, večne dečje pesme; čak su ih i roditelji pevali jer su to bili taktovi i stihovi i njihovog detinjstva. Podela će trajati danas do 18 sati. Dovoljno je poneti vaučere koji su deljeni do prošle nedelje i uzeti darove.

Pored uručivanja poklona Grada deci, Kancelarija za mlade Grada Pančeva i ove godine, u istom terminu, organizuje dečje radionice za najmlađe sugrađane na kojima oni pišu želje Deda Mrazu, prave ukrase i njima ukrašaju jelke. Deca će tokom dana imati priliku da se druže s Deda Mrazom i likovima iz omiljenih crtanih filmova.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Preuzimanje novogodišnjih paketića za decu do 10 godina će se nastaviti u utorak, 30. decembra, od osam do 15 sati, kao i u sredu, 31. decembra, od osam do 12 sati u Uslužnom centru Gradske uprave – ulaz iz Ulice generala Petra Aračića.

(Pančevac / S. T.)

Pantransport: Red vožnje tokom školskog raspusta

 

Tagovi

Deda Mraz Grad Pančevo Kancelarija za mlade Grada pančeva novogodišnji paketici

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.