Grad poklanja mališanima paketiće još dva dana

Plato ispred zgrade Gradske uprave, na Trgu kralja Petra I, danas je vrveo od graje vesele dece: u 12 sati je počela podela paketića koje mališanima daruje Grad Pančevo.

Istovremeno, slušale su se najlepše, večne dečje pesme; čak su ih i roditelji pevali jer su to bili taktovi i stihovi i njihovog detinjstva. Podela će trajati danas do 18 sati. Dovoljno je poneti vaučere koji su deljeni do prošle nedelje i uzeti darove.

Pored uručivanja poklona Grada deci, Kancelarija za mlade Grada Pančeva i ove godine, u istom terminu, organizuje dečje radionice za najmlađe sugrađane na kojima oni pišu želje Deda Mrazu, prave ukrase i njima ukrašaju jelke. Deca će tokom dana imati priliku da se druže s Deda Mrazom i likovima iz omiljenih crtanih filmova.

Preuzimanje novogodišnjih paketića za decu do 10 godina će se nastaviti u utorak, 30. decembra, od osam do 15 sati, kao i u sredu, 31. decembra, od osam do 12 sati u Uslužnom centru Gradske uprave – ulaz iz Ulice generala Petra Aračića.

(Pančevac / S. T.)

