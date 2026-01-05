Velika prevara: Milioni polovnjaka imaju vraćenu kilometražu

Kilometraža je za većinu kupaca polovnih automobila jedan od ključnih pokazatelja vrednosti vozila. Upravo zato mnogi veruju da broj na instrument tabli tačno prikazuje koliko je auto prešao kilometara.

Međutim, prema podacima američke kompanije CarFax, ta pretpostavka je često pogrešna.

CarFax procenjuje da se trenutno oko 2,45 miliona automobila na američkim putevima kreće sa vraćenom kilometražom ili manipulisanim brojačem kilometara.

Taj broj raste iz godine u godinu – dok je između 2023. i 2024. zabeležen rast od 4 odsto, tokom 2025. sumnja se na skok od čak 14 odsto.

Paradoksalno, digitalni brojači nisu rešili problem, već su ga dodatno olakšali. Danas se na internetu mogu kupiti uređaji za „korekciju“ kilometraže po ceni od 200 do 300 dolara, koji za nekoliko sekundi mogu „obrisati“ desetine hiljada pređenih kilometara, piše CarScoops.

Nakon toga, bez istorijskih podataka, prevaru je gotovo nemoguće uočiti.

Prema procenama CarFaxa, kupci u proseku preplaćuju ovakva vozila oko 3.300 dolara, ne računajući dodatne troškove zbog neočekivanih kvarova i održavanja koji dolaze sa većom stvarnom kilometražom.

Problem je najizraženiji u velikim saveznim državama poput Kalifornije, Teksasa i Floride, ali najbrži rast beleže neke manje države.

Kao zaštitu, CarFax preporučuje proveru istorije vozila, ali i detaljan pregled mehaničkih delova kako bi se uočili znaci prekomernog habanja koji ne odgovaraju prikazanoj kilometraži.

(Bizportal)